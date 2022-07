Xavi Hernández: "Messi merece una última oportunidad en el Barça"

Cada vez queda menos para que la nueva temporada 2022/2023 arranque en Europa. El Fútbol Club Barcelona acaba esta madrugada su expedición a Estados Unidos y lo hace ante el New York Red Bull. En la previa del encuentro, Xavi Hernández ha hablado ante los medios de comunicación sobre este tipo de giras, los fichajes del Barça y también de uno de los temas del momento: el posible regreso el próximo verano de Leo Messi al Camp Nou.

Gira por EEUU

"Nosotros no hacemos partidos de exhibición. Para nosotros no hay amistosos, hay oportunidades. Aquí cada minuto es un examen. Se están jugando su prestigio, el jugar. Hay mucha competencia y eso es muy bueno".

Fuerza mental

"La trabajamos. Les damos mucha confianza para que se suelten en el campo. Les hacemos seguimiento con vídeos individuales para que mejoren como equipo. Los jugadores que tengo en la plantilla tienen toda mi confianza. Haberlo vivido es una ventaja".

Juventud en la plantilla

"Tenemos jugadores jóvenes muy buenos que pueden marcar el futuro de este club. Veo que todos nos analizan bien".

Fichajes

"Hubiésemos fichado o no, la presión habría sido enorme. Estoy contento de que se haya podido fichar muchas de las peticiones que hablamos con Mateu, Jordi y el presidente. La presión es máxima, pero yo no tengo miedo. El objetivo principal de este año es ganar títulos y yo no lo escondo. Creo que Lewandowski es un gran fichaje. No tengo ningún tipo de problema con la presión"

Entrenador-exjugador

"Creo que sí me da ventaja. Te ayuda a ganarte el respeto de entrada, pero luego hay que ser sincero".

¿Fichar a un colombiano?

"Quise fichar a Cuadrado para el Al Sadd. No tenemos a ningún colombiano en mente".

Críticas al Barça de toda Europa

"Desde dentro, no tenemos esta sensación. Estamos fichando con la sensación de que estamos haciendo bien las cosas. ¿Cómo lo hacen? Intentando cuadrarlo todo. Pero sin saltarse ninguna norma, ni mucho menos".

Balance de la gira

"Es positivo. Las cargas han estado controladas. Estoy contento. Falta el partido de mañana, pero si mañana va todo como prevemos".

Posibilidad del 3-4-3

"Sí, es un reto para esta temporada. Ya lo hicimos la temporada pasada".

Presión

"Hay presión. Es una responsabilidad máxima. Sabía de la responsabilidad. Claro que tengo presión, pero es bienvenida. Estoy feliz. Más que presión, veo una oportunidad".

Robert Lewandowski

"Está marcando diferencias aunque no haya hecho gol. Tiene ocasiones porque está siempre bien colocado. Es top".

Gestión de vestuario

"Se gestiona con naturalidad. Siendo honesto. El fútbol ha cambiado. Un cambio no es para señalar a nadie. Hay que intentar gestionar los minutos con naturalidad".

¿Llegarán laterales?

"Nos queremos reforzar más. Cuantos más, mejor".

Mundial de Qatar 2022

"Hay muchos candidatos. Es difícil de vaticinar".

¿Dinastía de Xavi?

"De eso nada. Yo empiezo mi carrera, prácticamente. Cualquier comparación con Pep o Cruyff no tiene sentido. Quiero devolver al Barça a la cima".

Gerard Piqué

"Está en la misma posición que todos. Todos parten de cero. Jugará el que más rendimiento dé. Cuantas más soluciones tenga, mucho mejor".

Cosas positivas

"Todo lo que trabajamos en el entrenamiento, que se pueda ver en el campo. Creo que ha sido una gira muy positiva. Todos han participado a un muy buen nivel, diría yo. Me va gustando lo que voy viendo en el campo. Es pronto y queda toda la temporada".

Araujo - Koundé

"Tenemos a más centrales. He hablado con él. Viene a competir, a marcar diferencias y creo que lo puede hacer. Tiene liderazgo. Con todos los jugadores que podamos tener en la línea defensiva".

'Operación Salida'

"Son situaciones de mercado. Hay que encontrar soluciones. Tienen tiempo hasta el 31 de agosto. Es la suerte o desgracia que tenemos".

Regreso de Messi

"Ya dije en su momento. Es una utopía centrarnos en Leo. Me gustaría que no se hubiera acabado la etapa de Messi. Creo que se merece una segunda oportunidad, una última oportunidad, pero eso es el año que viene. Tiene contrato. Me gustaría. Sí".

Jules Koundé

"Contento con su llegada. Nos dará mucha salida, fortaleza. Puede jugar de lateral, como Araujo. Eso significa competencia. Significa muchísimo para nosotros. Competencia y rendimiento. Jugará el que esté mejor".

