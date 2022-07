Nagelsmann vuelve a la carga y responde a Joan Laporta: "Voy a seguir opinando diga lo que diga"

Continúa la guerra entre Julian Nagelsmann y Joan Laporta. El entrenador del Bayern de Múnich fue el primero en abrir fuego contra el conjunto catalán y se encontró con la respuesta del presidente azulgrana. Una batalla dialéctica que ya ha tenido varios episodios y que podría no detenerse aquí.

Y es que el técnico del equipo alemán no ha dudado en replicar las palabras del máximo dirigente del FC Barcelona, quien se mostró muy molesto por lo que había dicho Nagelsmann sobre las posibilidades de fichar o no del Barça respecto a la crisis económica que padecen. No hay que olvidar que el conjunto bávaro ha perdido a Robert Lewandowski en este mercado de fichajes después de que haya puesto rumbo a la Ciudad Condal.

Un movimiento que ha sido uno de los más grandes que se han producido en Europa en esta ventana de traspasos. La situación en la que el Barça ha fichado al delantero polaco no gustó nada al técnico, que no dudó en criticar a su rival: "Es el único club del mundo que no tiene dinero pero que puede comprar a cualquier jugador".

Estas palabras llegaron a oídos de Joan Laporta que no dudó en responder a Nagelsmann mostrando su cara más habitual delante de los micrófonos, sin eludir ni una sola de las preguntas que le hacían: "Le pediría que se centre en las cuentas del Bayern, que ha recibido una cantidad importante de dinero por Lewandowski. Respeto a todos y no hablaré de las finanzas de otros equipos".

Laporta y Lewandowski, en la presentación del delantero con el Barça

Parece que el entrenador alemán también se encuentra muy a gusto dentro de este pique espontáneo que ha surgido y ha querido lanzar un mensaje hacia el bando culé. Asegurando que respeta las palabras de Joan Laporta, deja caer que él opinará lo que quiera sobre el asunto que le venga en gana porque no solo habla como entrenador del Bayern, sino también como aficionado al fútbol.

Nagelsmann y sus polémicas

Al final, si el Barça tiene sus propias reglas para fichar, eso también afecta a los clubes europeos. Y uno de ellos, lógicamente, es el Bayern de Múnich: "Lo dije desde el punto de vista de un aficionado. No tengo ningún problema con Laporta, ni con que se exprese, tiene que representar a su club". Intentó suavizar su postura, pero se fue viniendo arriba.

"No conozco en detalle la situación financiera del FC Barcelona, pero seguiré dando mi opinión en el futuro. No es que escriba todas mis respuestas antes de una rueda de prensa y luego se me ocurra soltar una bomba en la tercera pregunta. Son cosas que surgen de manera espontánea". Nagelsmann le restaba importancia a sus palabras, pero lo cierto es que han sido lo más comentado de los últimos días en el planeta fútbol.

Sin embargo, Nagelsmann no solo tiene incendios con el Barça y con Laporta. También ha intentado sofocar el fuego que tiene con el Tottenham y con Antonio Conte después del interés que se ha filtrado en el posible fichaje de Harry Kane: "No fue una respuesta dramática, tengo una buena relación con Conte. Lo hemos solucionado". Parece que con el italiano todo ha quedado subsanado, aunque no así con el presidente del Barça.

