Monchi explica la venta de Jules Koundé: "Teníamos un acuerdo con el Chelsea, pero todo se paró"

Jules Koundé ya es nuevo jugador del FC Barcelona. A falta de que se haga el anuncio oficial del nuevo fichaje azulgrana, lo que sí han comunicado los clubes es que ya hay un principio de acuerdo. Sin embargo, las negociaciones por el jugador francés han sido largas y complicadas, ya que el Chelsea ha presentado una enorme oposición en esta batalla.

El director deportivo del club hispalense, Monchi, ha querido explicar cómo se ha producido todo y lo ha hecho con pelos y señales. Empezando incluso por explicarle a su afición por qué han llevado a cabo la venta de dos jugadores tan importantes como Koundé y su compañero de fatiga Diego Carlos. Y todo se debe a las necesidades económicas atrasadas que tenía la entidad andaluza.

"Es una historia que a mí me gustaría darle normalidad y tranquilidad. Nosotros tenemos un modelo de negocio que nos hace estar aquí hoy. A través de nuestras plusvalías mantenemos una plantilla muy por encima de nuestros ingresos ordinarios. La plantilla se lleva casi el 100% o incluso más de esos ingresos".

Monchi cuenta que el problema ha estado en la ausencia de ventas de veranos pasados. Cuanto más se retrasa esa situación, mayores son las ventas en el futuro que se deben realizar: "En los últimos tres años sólo hemos hecho una venta importante. Este verano teníamos un problema económico porque no hemos vendido anteriormente. Eso nos ha llevado el hacer las ventas que no hemos hecho en el pasado. Son dos magníficas ventas".

La venta de Koundé

En el caso de Koundé, el director deportivo del Sevilla asegura que tuvieron un acuerdo cerrado con el Chelsea, pero que todo se vino abajo en un momento justo: "En el inicio del mercado había más pretendientes que los que ha habido al final. Los que se han quedado, sobre todo el Chelsea, que en el último mes nos ha tenido ocupados".

"El pasado jueves llegamos a un acuerdo verbal con el Chelsea y también con el jugador. En el último instante, unas dudas del Chelsea hicieron que se parase todo en el fin de semana y por primera vez que nos contactan desde Barcelona el pasado lunes. No antes. Nos hicieron una oferta inferior a lo que pretendíamos. Y después llegaron a una cantidad importante, siendo la venta más importante de la historia del club, no sólo por la cantidad sino por el tiempo".

Monchi asegura que la venta de Koundé era necesaria por el estado de las cuentas, pero también por su contrato: "Teníamos la espada de Damocles de que le quedaban dos años a Koundé y el próximo estábamos muertos. Hemos sido capaces de conseguir unas cifras importantes sin pagar intermediarios ni comisiones. Ha sido una oferta muy buena".

"El mercado dictamina el valor del jugador. Las ofertas de los tres años han sido entorno siempre a una cantidad. Teníamos necesidad de venderlo, con toda tranquilidad lo decimos. Hemos vendido con la mejor oferta posible y al club que más ha apostado. Estoy satisfecho. Hemos hecho lo que teníamos que hacer defendiendo los intereses del Sevilla. Es verdad que al final el Chelsea ha querido volver, pero la oferta del Barcelona era mejor que la del Chelsea. La mejor oferta que hemos recibido ha sido la del Barcelona".

La polémica con el Barça

Monchi se ha encargado de dejar claro que no han regalado al jugador al Barça y que la oferta del Chelsea siempre fue inferior. Además, cree que no se pueden comparar a un equipo como el Barça y por eso no les crea cargo de conciencia haber seguido los pasos ya dados con nombres como Dani Alves, Adriano, Rakitic y tantos otros.

"No somos rivales directos del Barcelona. Somos un club muy ambicioso, con mucho orgullo, pero estamos en otro escalón. Pueden comprar un jugador nuestro por muchos millones de euros y nosotros no. Hemos hecho dos ventas muy buenas para seguir manteniendo este nivel de plantilla. Nosotros no somos muy distintos al Villarreal, Betis, Real... El Sevilla sigue creciendo porque nos hemos metido tres años seguidos en Champions. El Sevilla crece con sus limitaciones y con los pies en el suelo".

Por último, ha intentado explicar cómo gestionan en el club estos procesos de mercado de fichajes: "Es una planificación muy difícil porque hemos tenido que aligerar el nivel salarial de la plantilla. El mercado no puede ir mejor con las ventas. Y ahora queda lo difícil, que es reinvertir lo que podamos en mejorar la plantilla. Mantenernos donde nos mantenemos claro que es crecer. Eso es crecimiento. Claro que la plantilla es mejorable, como todas".

"Con todo lo que sufrimos el año pasado nos clasificamos holgadamente para la Champions. Nuestra plantilla cuesta 198 millones de euros. Y claro que me he equivocado en parte de esos gastos. Y frutos de esos errores hemos llegado a esta situación. También hemos tenido aciertos. Soy el primer autocrítico. Hemos vendido y hemos crecido siempre. El día que el Sevilla cambie su modelo no va a conseguir lo que ha conseguido hasta ahora".

