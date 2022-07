Cristiano Ronaldo se ríe de la afición del Atlético de Madrid: su respuesta a los ataques

¿Jugará Cristiano Ronaldo en el Atlético de Madrid? La opción empieza a ser lo remota que siempre fue hasta este verano. El delantero portugués busca club y el ofrecimiento al equipo colchonero estalló como una bomba. Sin embargo, los caminos del luso y los rojiblancos se vuelven a separar con ataques incluidos.

Primero fueron los de la afición del Atlético de Madrid, que se movilizaron en redes sociales para rechazar el fichaje de uno de los grandes iconos del Real Madrid. Este miércoles, durante el amistoso contra el Numancia, también algunos seguidores colchoneros lucieron una pancarta en contra de Cristiano.

Ronaldo ha respondido a través de Instagram. El todavía jugador del Manchester United se pronunció comentando una publicación sobre la pancarta colchonera. Al "Cristiano no es bienvenido", el '7' respondió con varios emoticonos de caras riéndose. Solo es un gesto, pero no puede dejar más claro que su futuro no pasa por el Atlético.

El comentario de Cristiano Ronaldo

Cristiano se encuentra actualmente en Mánchester, donde ha vuelto a entrenarse tras mantenerse alejado del grupo para forzar su salida. El United se sigue negando a su venta, aunqu el portugués presiona vía su agente, Jorge Mendes, para que el dejen salir rumbo a un equipo que pueda jugar la Champions League.

Las primeras opciones de Cristiano eran el Bayern Múnich y el Chelsea, clubes que se lo pensaron pero acabaron descartando su incorporación. El Real Madrid, al que también llamó, nunca se planteó su regreso cuatro años después de su salida. Sin opciones, saltó el rumor del Atlético que, finalmente, ha acabado siendo enterrado por las dos partes.

Antes del mensaje de Cristiano, el presidente del Atlético Enrique Cerezo ya dijo qu su fchaje veía "prácticamente imposible". Además, desde el propio vestuario rojiblanco se han tirado balones fuera los últimos días, restando credibilidad a los rumores. Su capitán, Koke Resurrección, cerró la puerta casi por completo con sus últimas declaraciones.

¿Dónde jugará Cristiano?

La pregunta ahora es: ¿dónde jugará Cristiano Ronaldo la próxima temporada? Ten Hag, el nuevo entrenador del United, se ha reunido estos días con el '7' para tratar de convencerle de su continuidad con los red devils. Sin embargo, el delantero sigue en sus trece con jugar la próxima Champions y no se conforma con disputar la Europa League con los de Old Trafford.

El culebrón apunta a alargarse hasta el final del verano. Todo dependerá de que a Cristiano le surja alguna oportunidad interesante, aunque el rango es demasiado reducido. El United también debería poner de su parte, puesto que tiene bajo contrato al cinco veces Balón de Oro hasta 2023.

La última propuesta de Cristiano al United habría sido la de renovar un año, hasta 2024, con la condición de que le dejaran jugar cedido en un equipo de Champions la próxima temporada. Su objetivo es seguir aumentando su legado en la mayor competición europea, de la que es su máximo goleador histórico (140). Solo Paco Gento (6) ha ganado más veces la competición que él (5).

