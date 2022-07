Peñas del Atleti insultan a Cristiano Ronaldo como protesta: no a "un jugador en franca decadencia"

El culebrón de Cristiano Ronaldo y el Atlético de Madrid se puede dar por finalizado... y no con final 'feliz'. El delantero portugués y el club rojiblanco no unirán sus caminos, según lo dicho por el presidente Enrique Cerezo. Una especie de alivio para la mayor parte de la afición colchonera, que aún hoy critica con dureza la posibilidad de darse el fichaje.

La Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid, que reúne a más de 300 peñas de aficionados del conjunto rojiblanco, ha emitido un duro comunicado en el que ataca a Cristiano y se opone en rotundo a su contratación.

Del portugués dice que es "un jugador en franca decadencia" y manifiesta su "absoluto rechazo" al fichaje del portugués por representar "la antítesis de los valores que constituyen las señas de identidad" del club.

Comunicado oficial. pic.twitter.com/Eezk0h55ax — Unión Internacional de peñas Atletico de Madrid (@unionatm) July 27, 2022

La carta completa

"Ante la posibilidad de que el fichaje de Cristiano Ronaldo sea algo más que un simple rumor sin fundamento alguno, manifestamos nuestro absoluto rechazo a una hipotética incorporación a nuestro Club, tal y como ya hicimos constar públicamente el pasado 19 de julio, a través de las RRSS.

El mencionado jugador representa la antítesis de los valores que constituyen las señas de identidad de nuestro Atleti, como son el esfuerzo, generosidad, sencillez y humildad de aquellos que quieran defender nuestros valores.

Aún en el supuesto, nada probable, de que un jugador en franca decadencia como Cristiano Ronaldo pudiese asegurar un título, no aceptaríamos su fichaje.

El sentido de pertenencia a nuestro sentimiento atlético no es algo que esté a su alcance, para su desgracia, por lo que nunca podría lograr nuestro afecto ni reconocimiento.

Por tanto, le pedimos al Club desestime su posible contratación, si es que en algún momento se lo ha planteado".

Las palabras de Cerezo

Enrique Cerezo habló durante un homenaje a los olímpicos de Barcelona 92 en el Museo del Deporte sobre el futuro de Cristiano Ronaldo en el conjunto rojiblanco y fue muy claro. "No sé quién se ha inventado la historia de Cristiano, pero es prácticamente imposible que venga", destacó el máximo mandatario.

El presidente del Atlético también se refirió al futuro de Antoine Griezmann, al cual se le coloca en la lista de transferibles: "Que yo sepa, no. Parece que se da por hecho de que hay una puerta abierta y no es así. Si se siguen aumentando los rumores parecerá que es real, pero no es así".

Por último, Enrique Cerezo habló sobre las finanzas del Atlético de Madrid: "Los números se manejan bien, pero teníamos que vender por 40 millones y haremos alguna cosa buena para que no haga falta vender. Tenemos un equipo maravilloso. Con un equipo grande y un gran entrenador afrontamos una temporada maravillosa".

