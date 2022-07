Xavi saca pecho por El Clásico: "A los culés nos encanta ganar al Madrid, hemos sido mejores"

El primer Clásico ha llegado. No era oficial y tampoco sumaba para ninguna de las competiciones que se pondrán en juego a partir de agosto, pero en el Fútbol Club Barcelona ya sacan pecho por esta victoria, en Las Vegas, ante el Real Madrid. Raphinha fue el goleador de un partido, en el que incluso hubo tangana. Sobre todo ello habló después Xavi Hernández.

El entrenador del Barça no pudo ocultar que se va "contento" y que ha tenido "buenas sensaciones". Aunque después protagonizó un discurso que no hace otra cosa que calentar el ambiente antes del inicio de la nueva campaña: "Lo de menos es ganar, pero a los culés nos encanta ganar al Real Madrid. Primera parte excelente, la segunda no tan buena".

"Veo al equipo bien físicamente. He visto un buen Barça, pero hay que ser más solvente. Hemos sido mejores que el Real Madrid. Estoy satisfecho, más allá del resultado. He llegado a disfrutar en el banquillo. Estamos generando una gran ilusión entre los culés. Para nosotros es una victoria importante", agregó Xavi.

[Hazard y su gran reto: "Quiero demostrar que puedo jugar bien y ganar en el Real Madrid"]

A continuación, pasó a repasar la actualidad azulgrana a través de varios nombres propios. El primero, el de Koundé y el deseado fichaje de un nuevo central: "No puedo avanzar nada. Hay mucha competencia en el equipo y si viene alguien vendrá a sumar. Somos una familia y estamos haciendo un gran equipo. Mi objetivo es volver a ganar títulos y ser competitivos".

El Barça se lleva El Clásico de Las Vegas frente a un Real Madrid que fue de menos a más

"Cuanto más seamos, mejor. Además, este año hay Mundial y el calendario estará aún más apretado", señaló sobre ese posible fichaje de otro central más para su Barça. Aunque siempre está sobrevolando la sombra de no poder inscribir a algunos jugadores: "Estamos trabajando en ello. Estoy contento y agradecido. Estamos fichando muy bien".

Lewandowski, De Jong...

En cuanto a Robert Lewandowski, dijo que "es un crack mundial. Ha hecho goles en toda su carrera y los marcará. Destacaría la humildad con la que ha venido y cómo se ha adaptado rápido. Nos hace mejor a todos, a mi como entrenador y a los jugadores". También se refirió a Frenkie de Jong.

El centrocampista neerlandés es uno de los que puede abandonar el barco: "Yo no mando mensajes. He hablado con él. Le valoro muchísimo. Para mí es un futbolista fundamental, pero luego está la situación económica y del Fair Play. Nos puede dar mucho como central. Me gusta en esa posición".

En cuanto a Pjanic, apuntó que "está" con el grupo y que le quiere "ver un poco más". Eso sí, no olvidó destacar que "tiene mucha competencia en esa posición". Pese a todo, Xavi apuesta por firmar una gran temporada: "Estamos trabajando para eso. Tengo buenas sensaciones, pero todavía es muy pronto. El mensaje para el culé es positivo".

Para finalizar, Xavi Hernández volvió a sacar pecho, aunque esta vez por Ronald Araujo y lo que, según él, es 'secar' a Vinicius Júnior: "Lo controla todo. Puede adaptarse en cualquier posición. Ha vuelto a controlar a Vinicius". La temporada 2022/2023 todavía no ha comenzado y desde el Barça ya empiezan a caldear el ambiente.

Sigue los temas que te interesan