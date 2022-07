Salihamidzic ataca a Lewandowski: "La comprensión hacia su actitud es realmente cero"

"La comprensión hacia la actitud de Lewandowski es realmente cero coma cero. Y no sólo porque yo haya cumplido todos mis contratos como jugador, como es lógico. Como jugador, lo habría aclarado internamente y por mí mismo y habría cumplido mi contrato", ha dicho Salihamidzic en Zeit sobre Lewandowski.

Por su parte, el futbolista ya está en la dinámica de trabajo de pretemporada con el Barcelona, con el que ya ha entrenado y ha sido presentado. El delantero polaco también ha hablado ya como jugador culé: "Me llamo Robert, soy de Polonia y vivo en Barcelona. Hay mucha calidad en el equipo y mucho potencial. Estoy en un buen club. Tenemos mucho trabajo por hacer y estoy muy feliz. He hecho los últimos entrenamientos con los compañeros y estoy preparado para jugar en el próximo partido. Espero poder marcar muchos goles, es mi reto".

Preguntado en su presentación sobre los retos que tiene por delante, el '9' ha explicado que "en el fútbol es importante tener ganas de vencer y creo que estoy en el mejor sitio para hacerlo. Como delantero quiero marcar goles para ayudar al equipo. En fútbol siempre tienes que estar hambriento y yo lo estoy. Quiero haces historia aquí".

Laporta y Lewandowski, en la presentación del delantero con el Barça

Antes de su presentación, Lewandowski ya habló como nuevo futbolista del Barça en el diario Bild. Allí quiso explicar el porqué ha querido abandonar el Bayern Múnich: "Suena repetitivo, pero no quería ponerme ante al espejo dentro de diez años y decirme a mí mismo que no saqué todo de mi carrera, que no fui capaz de cumplir este sueño de la liga española. En mi cabeza estaba que este paso es el correcto, exactamente ahora", dijo el ariete cuando se confirmó su fichaje por el equipo azulgrana.

Por su parte, el Barcelona no para y Laporta ya ha anunciado la llegada de posibles nuevos fichajes activando las palancas: "Ahora toca trabajar en defensa. Xavi nos tiene orientado a una serie de jugadores y espero que los culés se puedan llevar unas alegrías más. Hemos competido con equipos como PSG y Chelsea para fichar a Robert y él ha querido venir aquí. Eso hay que agradecérselo. Eso y la presión máxima que ha tenido que aguantar".

Una plantilla competitiva

"Mi sueño es que el Barça vuelva a ser referencia mundial y estamos trabajando para ello. Si no se recupera la economía es muy difícil. Lo estamos consiguiendo, pero hay que trabajar todavía más. El fútbol no espera. Hay que hacerlo ya. Con Dembélé, Raphinha, Lewandowski, Kessié, Auba, Ferran... creo que Mateu Alemany y Jordi Cruyff están haciendo un buen trabajo", ha declarado.

En lo que respecta a la gran compra del verano, Robert Lewandowski, ha indicado que "el Barça necesita un delantero goleador, incisivo, como todo gran equipo. Robert es una ametralladora. Ha sido Bota de Oro diversas veces. Garantiza gol y todo gran equipo necesita un delantero que te garantice los goles. Con él, con Ansu, con Auba, tenemos garantía de gol. Hoy en día las carreras son más largas. Encima su mujer es nutricionista. Cuando tienes una mujer que te cuida...".

