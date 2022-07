Lewandowski: "Estoy hambriento, quiero hacer historia en el Barcelona"

Vista y no vista. Así ha sido la breve presentación de Robert Lewandowski como nuevo jugador del Fútbol Club Barcelona que ha tenido lugar en tierras estadounidenses. A la terraza del hotel donde permanece concentrado el equipo para su gira por EEUU salieron el delantero y Joan Laporta.

Primero tomó la palabra el presidente: "Gracias y bienvenido al Barcelona. Este hombre ha hecho unos esfuerzos extraordinarios por volver. No ha sido fácil y estamos muy orgullosos de que hayas querido jugar con nosotros. Te necesitamos, eres una estrella y tenemos grandes expectativas".

"Queremos hacer un equipo cada vez más competitivo y estamos progresando muy bien. Quiero agradecer a la dirección deportiva por su trabajo, ellos han hecho posible la incorporación. Volvemos a poner al Barcelona en el mundo", agregó un visiblemente ilusionado Laporta.

A continuación, llego el turno de 'Lewi', quien se presentó ante los aficionados culés de esta manera: "Me llamo Robert, soy de Polonia y vivo en Barcelona. Hay mucha calidad en el equipo y mucho potencial. Estoy en un buen club. Tenemos mucho trabajo por hacer y estoy muy feliz. He hecho los últimos entrenamientos con los compañeros y estoy preparado para jugar en el próximo partido. Espero poder marcar muchos goles, es mi reto".

Lewandowski hizo, además, toda una declaración de intenciones. No ha llegado al Barça para conformarse con estar por detrás del Real Madrid y el resto de grandes de Europa, sino que quiere ganarlo todo vistiendo la elástica azulgrana: "En el fútbol es importante tener ganas de vencer y creo que estoy en el mejor sitio para hacerlo". Hambre. Ambición. Estas son dos palabras que van con el exjugador del Bayern: "Como delantero quiero marcar goles para ayudar al equipo. En fútbol siempre tienes que estar hambriento y yo lo estoy. Quiero haces historia aquí".

LewanGolski

Laporta ya le ha puesto el primer apodo al internacional por Polonia. "Todos sois partícipes porque sin vosotros no lograríamos hacer lo que estamos haciendo con el equipo. El hijo de un amigo mío me dijo que presentamos a LewanGolski, te han cambiado el nombre. Gracias a todos", ha finalizado el presidente.

Un reto

Antes de su presentación, Lewandowski ya habló como nuevo futbolista del Barça en el diario Bild. Allí quiso explicar el porqué ha querido abandonar el Bayern Múnich: "Suena repetitivo, pero no quería ponerme ante al espejo dentro de diez años y decirme a mí mismo que no saqué todo de mi carrera, que no fui capaz de cumplir este sueño de la liga española. En mi cabeza estaba que este paso es el correcto, exactamente ahora".

