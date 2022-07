El comentario machista de Laporta sobre la esposa de Lewandowski: "Cuando una mujer te controla..."

Joan Laporta es una persona acostumbrada a no tener pelos en la lengua. Sus palabras, casi siempre, están rodeadas de polémica y es que el presidente del FC Barcelona no suele medir lo que dice ni tampoco dónde lo dice. Y eso es lo que le ha pasado al intentar explicar los beneficios del fichaje de Robert Lewandowski por el conjunto azulgrana.

La llegada del delantero polaco ha sido una de las grandes noticias del verano para los culés. Esta operación, que hace unas semanas parecía imposible por la pésima situación económica del Barça y por la negativa del Bayern de Múnich a negociar, ha terminado siendo una realidad. Y eso ha llevado a Joan Laporta a venirse arriba de una manera un tanto incomprensible, ya que su felicidad ha traído consigo un comentario de lo más machista relacionado con el delantero polaco y con su mujer.

Para explicar las ventajas de su fichaje, el presidente azulgrana ha afirmado que ahora los jugadores alargan cada vez más sus carreras. Robert cumplirá en el mes de agosto los 34 y ha firmado un contrato de cuatro temporadas. Hasta ahí, nada que objetar. Además, el estado físico del delantero polaco es envidiable. Sin embargo, el controvertido mensaje ha llegado cuando el propio Joan ha intentado explicar el porqué del buen estado del ariete: "Su mujer es nutricionista, cuando tienes una mujer que te controla...".

Robert Lewandowski y su mujer Anna Lewandowska EFE

Un comentario en tono jocoso y de broma que no ha pasado desapercibido y que ha recibido muchas críticas. Los calificativos de machista y retrógrado no se han hecho esperar porque muchos se preguntan a qué venía hablar de la pareja de Lewandowski y mucho menos de si es la mujer la que controla la alimentación o el cuidado de su marido. Una gracia que no ha sido bien recibida por muchos y que está provocando que el presidente del Barça se está llevando muchos palos en las últimas horas tras su aparición en el canal TUDN junto a Hristo Stoichkov.

Joan Laporta se refería en estas palabras a Anna Maria Lewandowska. Su nombre real es Anna Maria Stachurska, sin embargo adaptó su apellido tras casarse con Robert en el año 2013 como es tradición en Polonia. Ella es una reconocida deportista a nivel mundial, pero sobre todo en su país, donde es toda una institución. Su universo es el kárate y ahí ha conseguido múltiples medallas en campeonatos mundiales, europeos y nacionales. Un total de 38 preseas adornan su impresionante palmarés.

La nueva vida de Anna

En paralelo a su carrera profesional ha decidido explorar otros escenarios y se ha convertido también en toda una celebridad en el cuidado de la alimentación y del entrenamiento personal. De hecho, ahora es presidenta del Special Olympics Polonia y propietaria de la marca Foods by Ann.

También lleva su propio blog en el que ofrece consejos de vida saludable, el Healthy Plan by Ann. Incluso en el año 2014 publicó su propio libro, Vive de sano y activo con Anna Lewandowska. También ha lanzado varios DVD en los que comparte ejercicios y entrenamientos para mantenerse en forma. Es muy activa en redes sociales donde habitualmente sube vídeos entrenando junto a su pareja, el nuevo fichaje del FC Barcelona. Y Posee su propia aplicación en la que también comparte sus contenidos.

Ahora, Anna Lewandowska ha vuelto a ser protagonista por ese desafortunado comentario de un Joan Laporta al que una simple gracia se le fue de las manos, dejando un comportamiento que ha sido calificado de machista y de ser más propio de otro tiempo. Una vez más, el presidente del FC Barcelona ha pagado muy caro venirse arriba en sus declaraciones en un momento de euforia.

