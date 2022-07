Dani Alves: "Al Barcelona no le importan las personas que hicieron historia en el club"

Un regreso fugaz y otra salida por la puerta de atrás. Dani Alves (39 años) busca equipo de cara a la próxima temporada y por su cabeza no pasa la idea de la retirada. Su adiós del FC Barcelona no ha sido el que le hubiera gustado, pero se queda con la experiencia de poder haber vestido de nuevo durante unos meses la camiseta azulgrana.

The Guardian ha entrevistado a Alves, que confía en poder jugar el Mundial de Qatar de este año. Echando la vista atrás, analiza así su paso por la ciudad condal: "Me fui contento de haber vuelto a Barcelona. Soñé durante cinco años con vivir ese segundo momento. Lo único que no me gustó fue cómo se manejó mi despedida", explica.

Se siente decepcionado con la forma de actuar del Barça y cómo se gestionó tanto en público como en privado su marcha: "Desde que llegué dejé muy claro que ya no era un tipo de 20 años y que quería que las cosas se hicieran de frente, sin esconder las cosas. Pero este club ha pecado en los últimos años. Al Barcelona no le importan las personas que hicieron historia en el club. Como culé me gustaría que el Barcelona hiciera las cosas de otra manera".

Dani Alves, en acción con Franco Cervi Reuters

Lo que no le gusta del club está en la parte de los despachos, dejando un claro dardo para la directiva de Joan Laporta: "El club necesita mejorar el trabajo fuera del campo. La mentalidad es totalmente opuesta a lo que construimos hace unos años. Todo lo que sucede en el campo es un reflejo de lo que sucede fuera".

En lo deportivo sí siente que se trabaja de otra forma y valora positivamente la oportunidad que ha tenido de jugar otra vez con el Barça en el Camp Nou. "Estoy eternamente agradecido a Xavi y al presidente por traerme de vuelta. Encontré un club lleno de gente joven con ideas increíbles en el campo".

Su futuro

Alves mira ya hacia adelante y explora ahora las diferentes opciones que se le presentan para seguir con su carrera deportiva. Reconoce tener ofertas, habiéndole relacionado algún rumor que otro con clubes como el Real Valladolid. Por ahora prefiere no dar nombres: "Me gustan los desafíos y me adapto a cualquier situación [...] Han surgido cosas interesantes, estoy estudiándolas".

En las próximas semanas se sabrá cuál es su destino y si seguirá jugando en España. Al otro lado del charco, en varios países de América del Sur, también pujan fuerte para contar con él. Dani Alves podrá seguir transmitiendo su alegría con y sin balón, pero no en el Barcelona.

