Djokovic, fuera del Top 5 del ranking ATP: su caída pese a ganar Wimbledon y otros cambios destacados

La victoria de Novak Djokovic en Wimbledon no iba a evitar el descalabro en el ranking ATP del serbio, que se ha confirmado este mismo lunes 11 de julio. El ganador en el All England Club cae hasta la séptima posición de la clasificación mundial al no poder defender los puntos del año pasado.

Djokovic ha perdido 2.000 puntos, por el triunfo de 2021, que no ha podido defender ya que la ATP decidió no entregar puntos por el veto a rusos y bielorrusos. El hombre que tiene el récord de semanas como número 1, con 373, aparece desde este lunes en su posición más baja desde agosto de 2018, cuando fue número diez del mundo.

Esto, sin embargo, no preocupa demasiado al campeón de 21 'grandes', que aseguró durante Wimbledon que el ranking no es ya una de sus prioridades desde que dio caza y superó el récord de Roger Federer de más semanas en lo más alto. El problema es cómo afectará esto a los próximos cuadros y a sus opciones para las ATP Finals.

Así el ranking ATP tras Wimbledon 2022

Djokovic tiene bastante difícil clasificar entre los 8 primeros de cara al final de temporada. El serbio ha bajado desde la tercera posición, quedando detrás de un Carlos Alcaraz que asciende hasta la sexta. El español le saca al serbio apenas 75 puntos, mientras que octavo es Rublev a 170 de Nole.

La pérdida de puntos de Djokovic podría ser todavía más drástica si se confirma que no puede jugar el próximo US Open. Las restricciones de Estados Unidos, de momento, le cierran las puertas del último Grand Slam del año por no estar vacunado. Tras ganar Wimbledon ya dejó claro que sigue sin tener intención de inocularse.

¿Y si Djokovic va al final al US Open? Entrar como 7 del mundo provocaría un terremoto en el cuadro, ya que ahora mismo sería potencial rival de Rafa Nadal en cuartos de final. El español es tercero del mundo pese a perder 360 puntos. Daniil Medvedev se mantiene primero con más de 900 puntos sobre el segundo, un Alexander Zverev lesionado que no competirá durante los próximos meses.

Sinner, Berrettini, Hurkacz...

En cuanto a otros cambios de posición del ranking, destaca la subida de Jannik Sinner. El italiano regresa al top 10 y hubiera subido más de haber contado su participación en Wimbledon al llegar a cuartos. En detrimento, los que bajan son Matteo Berretttini y Hubert Hurkacz, a los que no hubiera salvado si Wimbledon hubiera dado puntos: el italiano fue baja por Covid y el polaco cayó contra todo pronóstico en primera ronda.

Otro que baja es Denis Shapovalov, perdiendo siete plazas y saliendo del Top 20: en 2021 fue semifinalista de Wimbledon. Y hasta Nick Kyrgios, finalista en Londres, desciende cinco puestos, cuando de haber contado los puntos había vuelto a estar entre los 20 primeros.

