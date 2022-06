Lukaku vuelve al Inter

El Inter de Milan oficializó este miércoles, mediante un vídeo en sus redes sociales, el retorno del belga Romelu Lukaku al Inter tras una temporada sin protagonismo en el Chelsea, donde ha tenido más problemas fuera del campo que éxitos dentro de él.



"Estoy de vuelta y estoy muy feliz. Parece un deja vu, ¿te acuerdas de hace 3 años, en el mismo sitio?", dijo el delantero de 29 años en la azotea de las oficinas del Inter, junto al presidente del club, Steven Zhang.



"Vas a marcar muchos goles en San Siro ¿no?", le replicó el mandatario. "Por eso estoy aquí, y cumplo mis promesas", sentenció el ariete, de nuevo 'nerazzurro'.



Lukaku aterrizó en la mañana de este miércoles en Milán y pasó el reconocimiento médico antes de firmar su traspaso, en calidad de cedido, por una temporada. Una transacción que, según los medios locales, rondará los 10 millones de euros y en la que el Inter no tendrá derecho a compra tras una temporada. Además, el belga se habría rebajado parte de su sueldo, que cubrirá de forma íntegra el conjunto italiano, para que la operación cristalizara.

Thomas Tuchel junto a Romelu Lukaku Europa Press

["Lukaku siempre ha tenido el sueño de jugar en el Real Madrid"]



Ahora, tras una campaña sin sentirse importante con Tomas Tuchel, se pondrá bajo las órdenes de Simone Inzaghi con los que ya fueran sus compañeros, a la espera también de una posible incorporación del argentino Paulo Dybala, sobre la que Giuseppe Marotta, director ejecutivo del Inter, comentó el pasado lunes que ha habido contactos con sus agentes, pero que no están, por ahora, en una "fase de definición".

El propio Tuchel ya señaló en su día que no estaba contento ni con el rendimiento ni con la actitud del delantero belga: "Sinceramente, no me gustaron. Trae ruido que no necesitamos. No queremos hacer más bola del asunto. Hablaremos con Lukaku de puertas hacia adentro. Me sorprende porque no lo veo infeliz, al contrario. Sus palabras no reflejan su actitud en el día a día de Cobham (ciudad deportiva del Chelsea)".

El sueño del Madrid

En el pasado se vinculó a Lukaku incluso con el Real Madrid. Según su agente el club madridista siempre había sido su sueño: "El verano de 2021 ha ido muy importante para él. Había tres o cuatro clubes de primer nivel buscando delantero, y no había uno para cada uno. Durante su última temporada en el Manchester United siempre tuvo al Chelsea en su cabeza, pero también al Real Madrid, tengo que admitirlo. Es uno de sus sueños a la hora de imaginarse su carrera, pero el Chelsea siempre fue su objetivo".

