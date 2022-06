La moda de cambiar los escudos y las críticas de las aficiones: Valladolid, Atleti, Barça, Juventus...

Los jugadores van y vienen. También las directivas o los entrenadores. Si hay algo que no cambia dentro del mundo del fútbol son las aficiones, ya que incluso los himnos o los escudos de los clubes están sujetos a variaciones. Y es, precisamente, sobre estos últimos lo que continúa creando cierta polémica. En especial cuando se atiende a la opinión de sus seguidores.

Desde Europa con el Paris Saint-Germain, West Ham, Juventus de Turín o Manchester City a España con Atlético de Madrid, Barcelona, Deportivo Alavés e incluso el de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Esto no es nuevo. La evolución de los escudos es histórica, para muestra el del Real Madrid que pasó de las siglas a ese reconocido escudo redondito con una corona encima que acumula catorce títulos de la Copa de Europa.

La reapertura de la polémica llega con el cambio en el Real Valladolid. En el día que se cumplía su 94º aniversario, el club castellano ha desvelado el diseño de su nuevo escudo. Con el lema 'Volver al origen' se ha presentado: "Nuestra forma cambia, nuestra pasión no. Nuestro escudo ha tenido diferentes formas a lo largo de su historia, pero su corazón siempre se ha mantenido. Hoy ese corazón gana más protagonismo, y con él ganan en presencia nuestros colores".

Adiós a la laureada y a las espadas que la sujetaban. Modificación también de las siglas RV, inspirándose la V en la forma que tenía el escudo en su fundación. También mayor protagonismo para los colores blanquivioletas tradicionales de la institución y cambios en los castillos y en la corona. Todo ello para, como destacan desde el Valladolid, volver al origen, recordando al escudo de 1928, el de su nacimiento.

"Respetar la esencia e impulsar el porvenir fue la premisa que guio este cambio. La nueva identidad nace de esa mirada al pasado para proyectarla hacia el futuro. El nuevo escudo se inspira en el de 1928 y refuerza los elementos clave del club: colores, llamas y corona", ponen de relieve desde un Valladolid que escuchó para este cambio a miembros de la entidad, historiadores y también abonados del equipo pucelano.

Pese a este intento de consenso, son muchos los aficionados del Valladolid que han alzado la voz para mostrar su rechazo al nuevo diseño. "Lo que acaba de hacer el Real Valladolid con el escudo sin tener en cuenta ni lo más mínimo la opinión de los aficionados, es una de las mayores aberraciones en la historia reciente del club. A mí ese supuesto 'nuevo escudo que vuelve a los orígenes' no me representa en absoluto", dice un usuario en las redes sociales.

Pero no es el único. Otros mensajes han inundado plataformas como Twitter para rebelarse ante el cambio: "El escudo del Real Valladolid era uno de los más bonitos y ahora, como pasa con el 99% de los rediseños, es de los más feos ¿Que los años pasan y los diseños de pueden actualizar? Sí. ¿Qué se pueden hacer bonitos? También" o "Lo único que espero del día de hoy es que me digan que el nuevo escudo del Real Valladolid es una broma porque menuda aberración".

La tendencia del cambio

El del Valladolid no es un caso único. Antes otros clubes han seguido esta línea. De hecho, es algo común que se viene haciendo a lo largo de la historia: ir modernizando los escudos con el paso del tiempo. Pero esto siempre está sujeto a la polémica. Uno de los más sonados lo protagonizó el Atlético de Madrid. El escudo cambió a un diseño más redondeado, en el que se acabó con el borde amarillo.

Esta decisión no gustó a la mayor parte de la afición rojiblanca, que no entendió el porqué no se había tenido en cuenta su opinión. Las explicaciones que desde el club dieron a este cambio tampoco convencieron a nadie y en la pasada temporada 2021/2022, una de las equipaciones recuperó el tradicional escudo del Atleti para regocijo de su hinchada.

Evolución del escudo del Atlético de Madrid Atlético de Madrid

Del Atlético al Barcelona. Y es que tampoco gustó en 2018 el nuevo diseño entre la afición azulgrana. Pero en el caso del Barça, el cambio definitivo no se llevó a cabo y todo porque fueron los propios socios los que echaron abajo la propuesta. Un golpe para la gestión de Bartomeu, aunque el expresidente culé no ha sido el único que ha vivido algo parecido. En el Leeds, también la opinión contraria de sus aficionados tumbó el proyecto del cambio de escudo.

Aunque tal vez el caso más sonado es el de la Juventus de Turín. El más llamativo, al menos. La Vecchia Signora pasó de su tradicional escudo ovalado con los colores blanco y negro reinando la letra J. Un giro decepcionante para sus seguidores. "No es un escudo, es un logo. Es la transición de un equipo de fútbol a una corporación mercantil".

El caso del Valencia

Además del Valladolid, también el Valencia ya ha preparado su cambio de escudo por la celebración en mayo de 2023 del centenario de Mestalla. Un escudo retro, inspirado en el que lució el equipo blanquinegre entre los años 20 y 30. Se han valido de archivos de aquella época para traerlos hasta la actualidad y así rendir homenaje a aquella etapa de la institución.

A primera vista, el escudo no se aleja mucho del actual, pero existen dos cambios importantes. El primero, protagonizado por su mítico murciélago. Este posa sus patas sobre la banda azul de la bandera con una mancha ligeramente más negra de sus alas. Por otro, la inscripción pasa de ser Valencia CF a V.C.F.. Esto se debe al homenaje a la denominación del club por aquel entonces: Valencia Football Club.

El club che ha explicado así este cambio: "Se trata de un cambio solo para esta temporada y solo para la primera equipación y no hay ninguna intención de modificar el escudo del equipo, que sufrió una pequeña transformación hace poco más de una década también en la denominación que dejó de ser 'Valencia C. de F.' para simplificarlo en Valencia C. F.". Un cambio puntual que no ha enfadado a su afición como en anteriores ocasiones en otros equipos.

