Los aficionados del Atleti se hartan del club: crean una plataforma para defender "los símbolos"

El diseño de la nueva equipación del Atlético de Madrid, en la que se han cambiado las tradicionales líneas rectas de la camiseta, ha sido la gota que ha colmado el vaso. Los aficionados del Atlético se han cansado en los últimos años de que sus símbolos hayan sido modificados o eliminados y por ello han decidido unirse en una nueva plataforma.

'Despierta Atleti' es la unión de 150 peñas y colectivos que ya ha nacido y que ha enviado una carta al propio club en la que anunciaba que se iniciaba su movimiento de defensa de los símbolos rojiblancos. El primer gran motivo para la creación de este movimiento seguramente fue el cambio de estadio y escudo.

Los aficionados atléticos tenían un gran arraigo al Vicente Calderón, y el traslado en 2017 al Wanda Metropolitano disgustó a miles de hinchas. Además, que el estadio tuviera un nombre comercial, Wanda, se vio como un movimiento puramente mercantilista que no atendía a razones históricas relacionadas con el club.

"El pasado 16 de junio, como por todos es sabido, el club citó a diferentes representantes de la afición para mantener una conversación cordial a raíz de los últimos movimientos por la Entidad, en relación con la nueva camiseta y la respuesta de diferentes colectivos y peñas a través de un comunicado mediante el cual se iniciaba el movimiento por la recuperación de los símbolos atléticos. La gran acogida que tuvo dicha iniciativa fue dimanante para la citada convocatoria".

Pero lo que más dolió a los atléticos fue el cambio de escudo, que además tuvo lugar el mismo año que el cambio de estadio. En ese momento la reacción en contra de los aficionados sí que fue masiva, pero el club no atendió a las peticiones de sus hinchas de mantener el escudo antiguo y mantuvo el nuevo diseño.

"5 años ha pasado desde el cambio de Escudo, y no paramos de ver sectores en el Metropolitano o gradas visitantes cuando juega el Atleti con miles de aficionados con camisetas, bufandas o banderas con el Escudo; por lo tanto, si hay miles de aficionados que han aceptado el nuevo escudo, no hay que olvidarse de los miles que seguimos con el Escudo que nuestros padres nos enseñaron", rezaba la carta de Despierta Atleti enviada al club.

El Paseo de las Leyendas también ha sido motivo de diferencias entre el club y sus seguidores. Los aficionados entienden que ha habido jugadores que aunque no han cumplido los criterios para tener su placa, son más merecedores de ella que algunos que sí la tienen.

"El Club Atlético de Madrid es, sin duda, un Club diferente. Lo deportivo se convierte en un aspecto secundario a tener en consideración cuando se habla del Atleti, pues para nosotros y para la mayoría de colectivos, peñas y socios en particular, el Atleti es nuestra vida. Una vida por y para nuestro Club. Un Club que no para de provocar motivos para que no nos identifiquemos con lo que vemos en sus símbolos", finalizaba Despierta Atleti.