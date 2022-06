El día que Messi explotó y asustó a Leo Paredes: "Me quería matar"

Messi y Paredes comparten muchas cosas. Equipo (PSG), selección (Argentina) y hasta abreviación de su nombre (Leo), aunque uno se llama Lionel y el otro Leandro, respectivamente. Se conocen bien, son amigos, pero en alguna ocasión también les ha tocado ser rivales. En una de ellas saltó la chispa.

Lo ha revelado Paredes en el programa de entrevistas Caja Negra. El centrocampista recordó un episodio ocurrido antes del fichaje de Messi por el PSG. El delantero, por entonces, jugaba todavía en el Barcelona y en los octavos de final de la Champions League 2020/2021 se midió al equipo parisino.

En el otro lado estaba Paredes, con quien se enfadó Messi por una patada que le propinó. Pero no fue eso realmente lo que le hizo estallar. El centrocampista revela qué sacó de sus casillas al astro argentino.

"Se enojó, porque había hecho un comentario a mis compañeros y me escuchó, y se calentó. Estaba re caliente. Me cagó a puteadas. Mal. Me quería matar y yo me quería ir a mi casa", revela Paredes. Ocurrió en el Camp Nou, donde el Barça perdió 1-4. El PSG pasó a los cuartos de final con un 5-2 global en la eliminatoria.

Pese a todo, Paredes reconoce que todo se quedó en la cancha y aquello no comprometió su amistad: "Después lo vi en la Selección y actuó como si nada. Me demostró lo que es como persona. La relación siguió como venía. Ahora, cuando sale la conversación, lo hablamos y nos reímos, pero estaba re caliente. Me quería matar". A los meses, ambos se hicieron también compañeros de vestuario en el PSG.

Argentina, en el Mundial

Messi y Paredes estarán en noviembre en el Mundial de Qatar. Argentina llega con aspiraciones a todo y hay algunos que le colocan entre las favoritas al título. Carles Puyol, recientemente, lo analizó así: "Argentina ha crecido mucho como selección, ha estado en los últimos años muy cerca de ganar títulos, como el pasado verano que pudo ganar la Copa América y ahora la Finalissima contra Italia, por lo que veo una selección muy fuerte que está con mucha confianza, con muchas ganas", dijo.

Y añadió: "Puede ser la última oportunidad de ganar un mundial para algunos jugadores y en especial para 'Lio' Messi, que no sé si quiera seguir o no, pero eso ya depende de él".

