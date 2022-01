Ihattaren, el mal negocio de Raiola: de escaparse de la Sampdoria a su última oportunidad en el Ajax

Hay un Mohamed Ihattaren antes y después de octubre de 2019. En ese momento era un gran talento del fútbol mundial de tan solo 17 años. Era la gran promesa de Países Bajos y en el PSV se frotaban las manos con él. Eso captó la atención de un Mino Raiola que se convirtió en su agente cuando apareció en los titulares. La muerte de su padre en ese mes maldito cambió la actitud de un jugador que, desde entonces, no se ha encontrado. Ahora intentará hacerlo en el Ajax de Amsterdam.

En mayo de 2018 se abrió a Europa. Con un año menos que la mayoría de compañeros, Ihattaren se afianzó como una pieza titular en la selección neerlandesa campeona del Europeo Sub17 y fue de lo mejorcito de la final. En enero de 2019 se convirtió en el cuarto debutante más joven del PSV en partido oficial. No tardó en afianzarse en el primer equipo y en convertirse en una de las principales promesas del mundo. Ronald Koeman estaba enamorado.

De ascendencia marroquí, pronto juraba fidelidad por Países Bajos. Ihattaren se saltaba varias etapas de golpe en la escala de progresión más natural de cualquier futbolista. Siempre ha ido uno o dos años adelantado respecto al resto de compañeros de generación en las categorías inferiores tanto del club como de la selección neerlandesa. Esa velocidad le sobrepasó y el carácter de estrella insufrible se adueñó de su cuerpo.

Mohamed Ihattaren, en su presentación con la Juventus. Juventus FC

La llegada de Roger Schmidt al banquillo del PSV en 2020 provocó tensiones por su aparente falta de forma física. Esto derivó en que en el verano de 2021 pondría rumbo a la Juventus, que lo cedería directamente a la Sampdoria en un movimiento sospechoso. El jugador no llegó ni a debutar. Se escapó de Génova y regresó a su casa en Utrecht por "razones personales". Ahora el Ajax le ha dado una última oportunidad para tratar de reconducir este 'juguete roto'.

La caída

Los problemas disciplinarios de Ihattaren son, por supuesto, inaceptables a los ojos de cualquier club. Cuando jugaba en el PSV todavía, afirmó estar enfermo cuando fue fotografiado en Niza. Sin embargo, estos problemas son más delicados de lo que parecen. El padre, Mustapha, murió después de una batalla contra el cáncer. Era una figura motivadora en su carrera futbolística y muchos creen que su padre mantuvo a Mohamed disciplinado porque conocía muy bien su potencial. La muerte se produjo en un momento en que tenía la presión de alcanzar el estrellato.

Este problema sería uno de los causantes del turbulento 2021 que vivió el futbolista. El fichaje por la Juventus parecía que podría reconducir su situación, pero nada más lejos de la realidad. Su llegada a la Sampdoria para demostrar que podía ser un nuevo jugador se produjo con cinco kilos de sobrepeso. Aún más grave fue cuando se fue sin previo aviso en octubre alegando problemas personales. Hace unos días habló sobre esta desaparición.

Mohamed Ihattaren, con el PSV. AFP7 / Europa Press

"¿Mi desaparición? No todo es correcto, pero me sorprendió cuando lo leí. Me fui por las circunstancias de la Sampdoria: a los 19 años estaba sentado en una habitación de hotel, solo, completamente abandonado a mí mismo. No podría soportarlo más. No se respetaron los acuerdos. Tomé mi propia decisión, decidí protegerme y me fui. La confianza se había ido. No me faltaba, como decían en la Sampdoria: hubiera bastado con preguntarle a un tipo al azar de Utrecht dónde estaba. Allí me habrían encontrado rápidamente", sentenció el futbolista.

Otro juguete roto

Dentro de todos los rumores que se generaron, estaba el de que había decidido retirarse del fútbol debido a la depresión que sufría desde el fallecimiento de su padre. También sostenían que iba a cambiar de representante y dejar a Raiola. Lo que estaba claro es que el fútbol ya no es lo que era para él y eso se podía ver en su forma de vida y los estados físicos en los que ha llegado varias veces en el PSV y la Sampdoria.

Estar en el foco mediático desde muy joven ha causado muchas situaciones similares en el fútbol mundial. La explosión y caída de Robinho es un ejemplo. También aparecen lesiones que truncan carreras como el caso de Jesé. Ihattaren tratará de no entrar en este selecto club de futbolistas que prometían convertirse en las grandes estrellas de sus equipos.

[Más información: Las mejores promesas del fútbol mundial: el primero es español y hay varias perlas de La Liga]

Sigue los temas que te interesan