Mendilibar calienta la previa del Alavés - Barça: "No pueden llorar, siguen teniendo un gran equipo"

El Barça afronta este domingo un partido extraño ante el Alavés. Los de Xavi Hernández llegan con la resaca de la eliminación copera ante otro equipo vasco como es el Athletic Club y no parecen tan claros favoritos ante los babazorros como deberían. Por ello, el técnico del conjunto de Mendizorroza, José Luis Mendilibar, no ha firmado el empate en rueda de prensa.

Lo que sí ha hecho el entrenador del Alavés es calentar un poquito la previa del partido con un claro mensaje hacia su rival. Cree que a pesar de la situación tan difícil que atraviesan, los lloros no deberían estar permitidos porque siguen teniendo una plantilla muy amplia y con talento. Además, se han reforzado en el mercado invernal a pesar del diezmado estado de sus cuentas.

"Son un gran equipo, muy buenos como bloque y también a nivel individual. Ves los que juegan y los del banquillo y pueden hacer dos equipos. Los jóvenes están saliendo bien y los maduros les están ayudando. Igual la gente que han fichado no ha dado el tono que se esperaba de ellos, pero no pueden llorar. Son un gran equipo".

Mendilibar se permitió una pequeña licencia antes de centrarse en la total actualidad de su equipo. Por ello, no quiso mojare sobre si este es un buen momento para enfrentarse a un Barça en ruinas. No obstante, también cabe la posibilidad de que paguen los platos rotos de la derrota contra el Athletic ante un equipo herido.

"No sé si es el mejor momento. Cuando tienes la obligación de ganar no se si es bueno o malo. Por un lado, la cabeza está en que no pueden fallar, pero nosotros tenemos que mirar a lo nuestro. Hay que pensar en el rival pero nosotros siempre con las ideas claras. Lo ideal es pensar que uno está bien porque pensar demasiado en el rival a mí tampoco me gusta mucho. Una cosa es estudiar, ir preparado y luego otra cosa es el examen".

Apuesta por la valentía

A pesar de esas ciertas dudas, el entrenador del Alavés tiene claro que la táctica principal es ser valientes e ir a por el partido: "Ser valientes y no meter el culo atrás. No creo que vayamos a empatar a cero, lo normal es que ellos hagan gol. Para puntuar tendremos que marcar también nosotros. Habrá que dar la cara y tener más de una ocasión para poder conseguir goles".

Por último, José Luis Mendilibar también fue preguntado por la situación de una de las líneas más vulnerables de su rival, la defensa: "Detrás tienen a gente muy joven. Quizás la clave esté en esa gente intermedia, los que han fichado e igual no están rindiendo como esperaban. Pero si han fichado a Alves es porque creen que puede ayudar. Y además es un gran jugador". De esta forma rechazaba la posibilidad de que la defensa del FC Barcelona fuera demasiado veterana asegurando que tiene nivel de sobra para afrontar cualquier objetivo.

