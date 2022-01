Hristo Stoichkov ataca a Dembélé: le acusa de "manchar" el Barça y de "engañar a la gente"

El asunto Dembélé está sacudiendo la actualidad del FC Barcelona incluso mucho más que la derrota en la Copa del Rey ante el Athletic. De hecho, muchos creen que la eliminación también es producto de la situación que ha provocado el futbolista francés. El hecho de que haya tensado la cuerda hasta romperse hace que no forme parte del equipo.

El extremo galo es una de las mejores alternativas ofensivas que tenía el conjunto azulgrana en su diezmada plantilla. Pero a pesar de la carencia de recursos en ataque, en el Barça han primado su orgullo a sus necesidades futbolísitcas. Dembélé está apartado de manera extraoficial por Xavi Hernández. Aunque la orden nace de arriba.

La junta directiva, en colaboración con el director de fútbol Mateu Alemany, han decidido poner en venta al jugador para conseguir una salida inmediata en el próximo mercado de invierno. Hasta que no salga no volverá a jugar al fútbol. Y si no sale, su destino será la grada hasta que todo se resuelva con la finalización de su contrato el próximo 30 de junio.

Ousmane Dembélé, durante un partido con el FC Barcelona. AFP7 / Europa Press

Esta situación de máxima tensión ha provocado que muchas partes opinen al respecto de lo sucedido. Desde el propio Dembélé hasta su entrendor, Xavi Hernández, pasando por la AFE, que ha querido situarse del lado del jugador francés para ofrecerle su ayuda en caso de que se incurra en alguna ilegalidad que, de momento, no ha sucedido. El último en opinar y de manera contundente ha sido la leyenda del Barça Hristo Stoichkov.

El que fuera delantero de la entidad azulgrana dejó unas potentes palabras en TUDN señalándo la mala actitud de Ousmane Dembélé. Haciendo gala de su polémico carácter, el búlgaro acusó de cosas realmente fuertes al todavía integrante del primer equipo del FC Barcelona. Unas palabras que están dando la vuelta al mundo.

El ataque de Stoichkov

Hristo comenzaba poniéndose a sí mismo de ejemplo como jugador extranjero llegado al Barça: "Le pregunto, yo me impliqué como extranjero para saber que era el Barcelona de la época de Kubala, Carrasco, Lineker, José Mari Bakero, Julio Salinas. Sabía la historia y tu jamás entendiste que es Barcelona".

Ousmane Dembélé, durante un partido con el FC Barcelona. AFP7 / Europa Press

Además, proseguía indicándole al galo dónde está la puerta de salida en vista de la actitud que ha mostrado y con la que, para él, ha manchado el escudo y el buen nombre del club catalán: "Si no quieres estar en Barcelona, por lo menos no manches el escudo, deja la camiseta y señoras y señores me voy. Muchas gracias por estar engañando a la gente haciendo creer que sabes jugar al futbol. Te lo digo yo que jugué en esa posición". Además, dejaba una clara consigna para el presidente: "Señor Laporta abra la puerta y que se vaya, esta gente que no siente los colores, que se vaya. Yo sí sudé esa camiseta".

Por último, Hristo Stoichkov culminó su intervención aplaudiendo la decisión tomada por el entrenador del Barça al decidir que Dembélé no vuelva a jugar hasta que aclare su situación: "Xavi, te aplaudo que no lo lleves al vestuario porque ese vestuario merece respeto, con 121 años de historia se merece respeto y si no lo hace, fuera".

[Más información: El Barça declara la guerra a Dembélé: crónica de un despilfarro de más de 140 millones de euros]

Sigue los temas que te interesan