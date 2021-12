Marcos Llorente: "Somos los mismos que ganamos La Liga el año pasado"

Un soldado para una cita clave para la temporada. Marcos Llorente fue el futbolista elegido por el Atlético de Madrid para comparecer ante los medios junto a Simeone en la previa del encuentro trascendental que disputan este martes. Para los rojiblancos solo vale ganar en Oporto. Si el AC Milan gana al Liverpool en San Siro, el conjunto colchonero deberá ganar por un gol más que el cuadro italiano. Ese es el objetivo que ha dejado claro el centrocampista que tienen.

Además, el Atlético se enfrenta en Do Dragao a un adversario que también tiene en su mano el pase. Estará en octavos si gana. Habrá que estar pendientes de la diferencia de goles, ya que si los lombardos ganan, los rojiblancos tendrán que hacerlo por un tanto más. Tanto los colchoneros como el Oporto y el Milan tienen opciones para estar en el bombo del próximo viernes, así como de caer a la Europa League o de no jugar más competición continental este año.

Todo, además, llega tras una catástrofe. El equipo rojiblanco destapó su crisis con la derrota por 1-2 con el Mallorca, aunque los síntomas ya estaban surgiendo desde hace tiempo. Llorente quiere emular la hazaña que consiguió su padre hace ya 34 años, cuando Paco se marcó un partidazo en Das Antas con el Real Madrid saliendo en la segunda parte y dando dos asistencias a Míchel para remontar el choque con el que el Oporto quería dejar fuera de la Copa de Europa a los madridistas.

Lateral

"Es una posición cómoda para mí. He jugado ya muchos partidos de lateral y como carrilero en la selección y por mi parte no hay problema".

Pitos de la grada

"Este equipo tiene carácter y personalidad para salir de esta situación. Ya lo hemos demostrado. Ahora no va a ser menos. Pitos yo no escuché nada en el partido pasado. Al contrario. Con los goles escuché a la grada animando más que nunca. Es muy importante para nosotros y ellos lo saben. Yo no escuché ningún pito".

Zona límite

"Son partidos que a todo futbolista le gusta jugar. Hay que tener la personalidad y actitud que tenemos cada uno. Estamos acostumbrados a jugar estos partidos y el equipo tiene energía y ganas de sacar esto adelante y así lo vamos a hacer".

Mejora de la defensa

"Sí, está claro que es un punto a mejorar. Estamos encajando bastantes goles, sobre todo balón parado y de centros. Somos los mismos que el año pasado, la misma formación. Entre el cuerpo técnico y nosotros estamos trabajando para que eso cambie y no dudo de que lo vamos a conseguir".

Pendientes de Milán

"Cuando juego no pienso si en otro partido va un resultado u otro. Cada vez que entro al campo, yo voy a por un balón. Igual que cuando jugamos contra el Milan en casa no estaba pendiente de otro partido. Yo mañana tengo un objetivo y voy a ir a por él, independientemente de otros partidos".

