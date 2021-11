El 'Caso Jimmy' se vuelve a archivar sin culpables: la nueva testigo no es "fiable"

El 'Caso Jimmy' vuelve a cerrarse sin culpables. El Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid ha archivado otra vez la investigación por la muerte del hincha del Deportivo de La Coruña, Francisco Javier Romero Taboada, durante una reyerta que tuvo lugar el 30 de noviembre de 2014 entre hinchas de los Riazor Blues y el Frente Atlético antes del partido de fútbol ante el Atlético de Madrid. La causa se había reabierto tras aparecer una testigo sorpresa, pero el juez no cree su testimonio.

Una mujer se presentó en 2017 ante la policía y aseguró que había escuchado a un miembro del Frente Atlético decir esto mientras veían el vídeo en el que arrojaban a Jimmy al Manzanares: "Yo tiré a Jimmy al río, yo lo tiré". La Audiencia Provincial de Madrid vuelve a archivar la investigación al considerar que el relato de esta testigo "no es creíble ni fiable" y no hay indicios suficientes para acusar a nadie. De esta manera, no habrá culpables de la muerte del seguidor coruñés.

El juez sostiene que en el procedimiento hay "meras sospechas, hipótesis o elucubraciones absolutamente insuficientes, que sin la concurrencia de otros indicios, resultan absolutamente insuficientes a los fines pretendidos". "No se aprecian indicios suficientes de criminalidad para procesar a persona alguna por los presuntos delitos de homicidio consumado respecto a Romero Taboada y de lesiones respecto de Santiago Miguel A. M.", concluye.

Caso Jimmy

Hasta cuatro jueces se han hecho cargo de este caso. De hecho, es la segunda vez que se interroga a esta testigo después de que la investigación se archivara en 2018. Un nuevo juez consideró que no se había prestado suficiente atención en su momento a su declaración pero, tras escucharla, ha llegado a la misma conclusión. Esta decisión supone un varapalo para la familia y los allegados del deportivista fallecido, que tenían esperanzas de que el caso se aclarase y se depurasen responsabilidades.

La testigo

Según se apunta, la testigo es expareja de un hombre que ya estuvo detenido en su momento como autor de los hechos y al que luego se dejó en libertad. La magistrada manifiesta su desconfianza acerca del relato de la mujer porque contó a la policía que le había escuchado afirmar esto al mismo tiempo que presentaba una denuncia por malos tratos contra el hombre.

El auto apuntaba que esta persona en cuestión no quiso declarar ante la comisaría al no tener protección y tampoco le citó el juez, quien no le otorgó el reconocimiento de testigo protegido en la causa penal como sí hizo con otras personas que presenciaron los hechos.

Tampoco se atiende a la otra prueba por la que se había reabierto el caso: un nuevo análisis del vídeo grabado desde la otra orilla en el que se ve la pelea. El juez denomina este informe como un "intento desesperado" por "dar cobertura" a las conclusiones de la Policía.

Dentro de otra pieza separada, se está a la espera de que la Audiencia Provincial señale el juicio contra un total de 82 personas por su presenta participación en la riña tumultuaria que desembocó en la muerte del hincha del Deportivo.

