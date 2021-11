Las excusas de Simeone tras caer ante el Liverpool: "Viene el primer gol, la expulsión y..."

No es un día fácil para Diego Simeone. Duro varapalo se lleva de Anfield. El Atlético de Madrid cayó por 2-0 ante el Liverpool en un encuentro en el que no tuvo opción de pelearlo si quiera. El entrenador rojiblanco explicó tras la derrota de su equipo que Danny Makkelie le dijo que la expulsión del central Felipe fue por un pisotón por detrás a Sadio Mané, no por ignorarle cuando le iba a amonestar. Aunque no terminó de entender del todo la acción.

"La ví similar a la de Giménez con el Oporto, esta vez se interpreto que era expulsión. La acción no la vi, comentaba con el árbitro, que yo pensé que lo había expulsado porque no se acercó a hablar con él, y me dijo que no, que le había echado porque había un pisotón por detrás y era roja", explicó Simeone a Movistar+. Felipe fue expulsado en el minuto 37 del encuentro por una falta por detrás sobre Mané, pero el brasileño ignoró durante un rato a Makkelie.

Explicó cómo fue el encuentro donde puso algunas excusas sobre el rendimiento del equipo. "El primer tiempo arrancaron bien, nosotros también, viene el primer goles de ellos, la expulsión y a partir ahí empieza a ser más complejo. No pudimos jugar el partido que queríamos. El segundo tiempo lo trabajamos y defendimos bien. Esperamos alguna ocasión que nos metiera en el partido", argumentó un Simeone que volvió a no saludarse con Klopp.

En cuanto a los dos tantos, Simeone considero que fue más mérito del Liverpool que demérito de su defensa. "Es mucha precisión de ellos, tiran un centro fantástico, de Arnold el primero y juegan a una velocidad a la que sacan partido", consideró. Ahora queda en una posición difícil, pero no imposible para acceder al segundo puesto que da un billete a los octavos de final. "Sabíamos que iba a ser duro hasta el final, estamos los tres con opciones de clasificar así que serán dos partidos apasionantes", añadió.

