El PSG todavía cree en Sergio Ramos: el misterioso cambio de versión en Francia

A vueltas con el tema Sergio Ramos. Su situación en el PSG se ha convertido en un culebrón en Francia y ahora en Le Parisien, medio afín al club parisino, han reculado tras poner sobre la mesa la opción de que el cuadro galo rescinda el contrato del que fuera capitán del Real Madrid. Donde dije digo, dije Diego.

Le Parisien cambia su versión y apunta este martes a que tanto Ramos como el PSG creen que se podrá ver al camero jugar en este 2021 con la elástica del club del Parque de los Príncipes. "El PSG todavía cree en Sergio Ramos", titula en su portada impresa y dedica un artículo a la recuperación del futbolista sin ser tan tremendista como se era el domingo con el hecho de que todavía no haya debutado en París.

¿Cuándo volverá Ramos? Esta todavía es una pregunta que nadie puede responder, pero según la nueva versión parece que todos tienen fe en que reaparezca a su nivel antes de que acabe el año. Lo que está claro es que la rescisión de contrato no es una opción realista, puesto que ni siquiera sería legal y de realizarse expondría al PSG a una sanción de la FIFA con dos periodos de fichajes sin inscribir jugadores.

Así está Ramos

Mientras tanto, en España se sigue analizando la situación de Sergio Ramos. El periodista Antón Meana, en la Cadena SER, explicó cómo se encuentra el entorno del '4' en un momento tan complicado y con tantos rumores en el aire: "Están un poco nerviosos los Ramos, no saben cuándo va a volver a ser Ramos. No es que juegue un partido, es que sea titular en el PSG. Le pelee el puesto a los centrales, haga lo que fue a hacer a París. No para que juegue un rato y digan que está recuperado".

Sergio Ramos con Al-Khelaifi y Leonardo durante un entrenamiento del PSG Reuters

Incluso, da fecha a su regreso a los terrenos de juego: "La clave es cuándo va a volver. Son optimistas, que va a jugar después del parón. Le está pasando factura el esfuerzo a la que ha sometido a su pierna toda su carrera. Se ha infiltrado mucho por el Madrid y la Selección y ahora lo está pagando".

A sus 35 años, Ramos se enfrenta al momento más difícil de su carrera deportiva y ahora trabaja para demostrar que el PSG no se equivicó al apostar por él el pasado verano cuando terminó su contrato con el Real Madrid.

