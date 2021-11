4 de 10

Las buenas sensaciones con Fernando Alonso están siendo un denominador común para gran parte de los personajes de la Fórmula 1 que se han reencontrado con él. El último en reconocer sus méritos ha sido su ingeniero de pista, Karel Loos. El belga, a título particular, alucina con la capacidad que tiene Alonso para encontrar en la telemetría cosas que otros ni siquiera ven: "Fernando da su opinión, pero no la impone. Si encuentra algo nuevo, pero alguien de ingeniería le dice que no, que es de otra forma, y se lo explica, lo acepta y lo apoya plenamente. Fernando es muy bueno leyendo una carrera. Eso ayuda enormemente a todos".