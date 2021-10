Un Diego López monumental mantiene vivo al Espanyol en su empate ante el Athletic

Espanyol y Athletic empataron en Cornellà, en un partido en el que Diego López fue el mejor del encuentro y en el que el goleador Raúl de Tomás acabó expulsado después de protagonizar una agresión. Pero no hubo tiempo más y en territorio periquito se repartieron los puntos catalanes y vascos. [Narración y estadísticas: Espanyol 1-1 Athletic]

Los leones afilaron sus garras e intentaron llevarse los tres puntos del RCD Stadium, pero delante siempre se encontraron con un momumental Diego López, al que tan solo pudo batir en una única ocasión Iñaki Williams. Pero eso ya en la segunda parte y es que al descanso se fue el Espanyol por delante en el luminoso.

Sancet probó en el ecuador de la primera mitad de volea a Diego López, quien se lució sin problemas ante el desafío. Pero fue pasado la media hora de encuentro cuando una mano de Vesga lo cambió todo. Penalti y Raúl de Tomás encaminándose al punto de los once metros.

El delantero de los periquitos no falló y batió a Unai Simón para poner por delante a los suyos, aunque había sido el Athletic hasta entonces el que había gozado de más y mejores oportunidades. Eso no significó que los vascos lo dejasen de intentar. De hecho, siguieron mandando avisos a la portería del Espanyol, aunque la diana sentó mejor a los locales que pusieron la calma que no habían tenido hasta entonces.

El rugido de Williams

Previo al gol del empate de Iñaki Williams, su hermano Nico tuvo una última ocasión antes del descanso. Pero fue en la reanudación cuando Iñaki rugió ante Diego López para poner el 1-1 en el luminoso. Un tanto más que merecido del Athletic, que lo había intentado sin suerte y había puesto más fútbol en el RCD Stadium.

Lekue ganó la espalda a Aleix Vidal y desde la línea de fondo puso un centro que aprovechó Iñaki Williams para conseguir el empate. Esto desencadenó un nuevo comienzo del partido, con los dos equipos buscando el tanto de la victoria. Pero también minimizaron los riesgos y ahí Diego López volvió a enfundarse su traje de héroe para parar todo lo que llegaba a su portería.

Berenguer pudo volver a inclinar la balanza, pero Diego López sacó una mano prodigiosa y con este resultado se llegó al descuento. Ahí el Espanyol se quedó con uno menos por la expulsión de RDT por una presunta agresión a Yeray. Y así se puso fin a un encuentro lleno de emociones.

RCD Espanyol -1-1 Athletic Club

RCD Espanyol: Diego López; Aleix Vidal, Sergi Gómez, Cabrera, Pedrosa; Morlanes (Dimata, 68'), Darder (David López, 90'); Melendo (Herrera, 58'), Melamed (Puado, 68'), Embarba (Vadillo, 90') y Raúl de Tomás.

Athletic Club: Unai Simón; De Marcos, Yeray, Vivian (Núñez, 58'), Lekue; Vencedor (Dani García, 72'), Vesga, Nico Williams (Berenguer, 72'), Muniain (Raúl García, 72'); Sancet (Morcillo, 85') e Iñaki Williams.

Goles: 1-0, 33' Raúl de Tomás (p.); 1-1, 52' Iñaki Williams.

Árbitro: Ortiz Arias (comité madrileño). Expulsó a Raúl de Tomás (90+'). Amonestó a Yangel Herrera (73'), Berenguer (74').

Incidencias: partido correspondiente a la undécima jornada de La Liga disputado en el RCDE Stadium (Cornellà, España) ante 16.196 espectadores.

