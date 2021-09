Gary Neville: "Soy un socialista de champán, a todo el mundo le gustan las cosas buenas"

El nombre de Gary Neville no pasa desapercibido para ningún aficionado al mundo del fútbol. El británico fue uno de los grandes rostros del Manchester United, al que dio total lealtad durante toda su carrera. Poco después dio el salto al mundo de los banquillos, dejándose ver en España gracias al Valencia CF. Ahora, sin equipo al que dirigir, da que hablar en cada comparecencia. La última ha servido para definirse como un "socialista del champán".

Neville ha asegurado que mucha gente le llama "socialista del champán". Algo de lo que no se avergüenza, pues confirma que tienen razón cuando se lo dicen. "La gente debería tener derecho a beber champán si quiere", ha asegurado en una entrevista para The Times que no ha pasado desapercibida en Inglaterra. En ella, además de hablar de fútbol, ha aprovechado apra dar alguna pincelada sobre política.

"La gente me llama a menudo 'socialista del champán'. Y yo digo: 'Sí, tienes razón, lo soy'. La agente debería tener derecho a beber champán si lo quiere. Creo que a todo el mundo le gustan las cosas buenas, un buen coche, una buena casa, unas buenas vacaciones y el acceso a un buen transporte, a la sanidad y a la educación", ha afirmado.

"La parte socialista no es que no solo yo debería tener acceso a eso, creo que todo el mundo debería tenerlo. También creo que la gente tiene que dejarse la piel todos los días y darlo todo", ha indicado en unas declaraciones que se han ganado ser el titular del periódico británico.

El exjugador, sin embargo, se ha mostrado mucho más duro con el primer ministro inglés. Neville ha asegurado que le "encantaría estar media hora frente a Boris Johnson a los mandos". "Me enfadaría conmigo mismo si no lo hiciera pedazos solo por principios básicos de comportamiento", ha indicado.

Neville siempre se ha mostrado muy crítico con el primer ministro, al que ha reconocido que no ataca por "la vida personal", sino que solo quiere "compasión y honestidad. "Siento que estamos en tiempos deprimentes sobre la calidad del liderazgo del país", ha subrayado.

Comentarios que no pillan desprevenidos a los británicos, pues Neville llegó a usar su mala experiencia entrenando al Valencia para atacar al político. "También convocaré a mi equipo técnico de Valencia el martes para ver si podemos hacer algo con los resultados que obtuvimos", bromeó en Twitter cuando Johnson hablaba de convocar a los líderes del G7 tras la crisis de Afganistán.

Apoyo a Southgate

Lejos del mundo político, Neville ha aprovechado para felicitar al seleccionador de Inglaterra tras alcanzar la final de la última Eurocopa. "Gareth Southgate es un gran líder. Ha aprovechado a un grupo de personas de diferentes orígenes, diferentes partes del país y diferentes partes del mundo en términos de su herencia y, sin embargo, son uno", ha recalcado, destacando esa unión de vestuario en plena lucha por la igualdad racial.

[Más información - La Premier League y un contrato de 5.200 millones: así quieren continuar su liderazgo en Europa]

Sigue los temas que te interesan