Guerra abierta en la Juventus tras la salida de Cristiano Ronaldo

Nuevo melón por abrir en la Juventus de Turín. La salida de Cristiano Ronaldo ha traído consigo consecuencias. Y es que Massimiliano Allegri no está para nada contento con el mercado de fichajes que ha consumado la entidad bianconera. Y eso es algo que ya sabe Andrea Agnelli.

Así lo confirma el diario Mirror. El tabloide británico informa que Allegri está "furioso" por cómo se ha dado el mercado para la Vecchia Signora. La Juventus no es solo que haya perdido a un jugador como Cristiano, sino que tan solo ha incorporado a sus filas a Moise Kean y Locatelli.

Dos caras nuevas que no son suficientes para el actual técnico juventino. Allegri regresó al Juventus Stadium después de la destitución de Andrea Pirlo. A su llegada, la directiva le prometió un proyecto hecho a su medida y ahora se siente decepcionado porque Agnelli no ha cumplido su palabra.

Falta de fichajes

La Juventus de Turín perdió la hegemonía que había mantenido en la Serie A la pasada temporada. El campeón de la categoría reina del Calcio fue el Inter de Milán y así los bianconeri vieron como se esfumaba su racha de títulos del Scudetto. Pirlo se fue y se apostó por Allegri. Pero el proyecto que le pusieron sobre la mesa no es el mismo con el que se ha encontrado este 1 de septiembre.

Cristiano Ronaldo, con la Juventus Reuters

Especialmente sensible es la salida de Cristiano Ronaldo. El portugués, pese a haber cumplido ya 36 años, es un seguro de gol. Pero decidió abandonar Italia para regresar al Manchester United. Un movimiento que ha hecho mella en el plan de Allegri para la actual temporada.

Lo cierto es que la relación entre Allegri y Cristiano no era la mejor, pero no quería prescindir de sus servicios porque sabe lo que puede dar al equipo. Y aún menos quería su salida si no se firmaba a un relevo de plenas garantías. Moise Kean llegó el último día del mercado, pero no es suficiente para el entrenador.

Postura pública

Pese a la información de Mirror, Allegri pide unión de cara a la galería: "Necesitamos unirnos y esto nos ayudará en el futuro. Soy optimista, siempre". Lo cierto es que el inicio de curso no ha sido el mejor para la Juventus. En la Serie A han cosechado un punto de los seis disponibles. Antes del parón internacional, los bianconeri se colocan en la duodécima posición de la tabla.

