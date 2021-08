Iago Aspas pide perdón a Mario Hermoso por meterle el dedo en el ojo en plena tangana

El Atlético de Madrid consiguió su primera victoria de la temporada ante el Celta de Vigo. El Estadio de Balaídos fue testigo del triunfo del conjunto rojiblanco, en el que también se produjo un capítulo feo. Una tangana iniciada tras una fuerte entrada de Hugo Mallo sobre Luis Suárez y que acabó con dos expulsados, uno por cada equipo.

Durante la tangana, Iago Aspas metió el dedo en el ojo a Mario Hermoso. Precisamente, el central del Atlético fue uno de los expulsados tras la trifulca que se produjo en los minutos finales del encuentro. El otro jugador que acabó viendo la roja fue el propio Hugo Mallo.

Martínez Munuera, árbitro principal del partido, acabó expulsando a Mallo y Hermoso como sentencia tras la tangana. Lo que el colegiado no vio fue ese gesto de Aspas a Hermoso. Tampoco se le avisó desde el VAR. En la sala del videoarbitraje debieron revisar las imágenes de lo sucedido y haber dejado constancia de que Aspas metió el dedo en el ojo de su rival, teniendo así que haber sido expulsado.

En las redes sociales se montó de inmediato un auténtico polvorín por esta acción en cuestión y ahora ha sido el propio Iago Aspas el que ha utilizado sus redes sociales para analizar el estreno liguero, pero también para pedir "disculpas" a Mario Hermoso por "el detalle feo" que tuvo.

"No fue el resultado deseado para empezar la temporada, pero nos queda el espejo de la segunda mitad para mejorar de cara al futuro. También desde aquí pedir disculpas a Mario Hermoso como hice personalmente por el detalle feo que tuve", escribió Iago Aspas en su perfil de Instagram.

Análisis del Celta

Después del partido, Iago Aspas dio la cara ante el micrófono de Movistar LaLiga. El delantero reconoció que no pensó que había penalti de Marcos Llorente por mano dentro del área: "Si te soy sincero, pensé que no había sido. Me cogió un poco de lado porque no lo vi todo bien. Marcos -Llorente- me decía que no, confié en él hasta que el árbitro dijo que era penalti".

Así como también afirmó que la tangana corrió en su contra: "No nos beneficia. Nos hemos equivocado. A raíz del tumulto hemos tenido dos ocasiones y casi conseguimos el empate, pero bueno. No hemos hecho una buena parte, nos hemos equivocado y en la que han tenido nos han aniquilado".

