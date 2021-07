"Día de decisiones" para Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo ha disparado todas las especulaciones sobre su futuro este domingo. Primero era el Corriere dello Sport, que publicaba a primera hora que se había abierto la posibilidad de que la Juventus y el PSG enviando al portugués a Francia y haciendo que Mauro Icardi vuelva a jugar en la Serie A. Después, el mismo futbolista ha subido a su cuenta de Instagram un mensaje muy misterioso que podría estar relacionado con todo esto: "Decision day (Día de la decisión)".

A pesar de que la Juventus anunció que contaba con él a principios de julio, los rumores sobre una posible salida no han parado. Agnelli y el nuevo director deportivo Federico Cherubini desvelaron las intenciones del club con la estrella portuguesa entre sus filas: "No hemos recibido ninguna señal de Cristiano Ronaldo de que vaya a ser traspasado, por lo que creemos que puede quedarse con nosotros. Es fundamental para el proyecto y estamos muy contentos de que forme parte de nuestro equipo que se incorporará el 14 de julio".

El equipo italiano no ha tenido una temporada nada sencilla. La llegada de Pirlo al banquillo ya fue muy cuestionada, pero los resultados cosechados han acabado por confirmar las críticas. Tanto que la Juve no tardó en cesar al exjugador para buscar a un entrenador experimentado como es Allegri. La 'Vecchia Signora' ganó la Supercopa y la Copa, pero perdió el dominio de la Serie A y estuvo cerca de quedarse sin Champions.

Eso sí, antes de la Eurocopa, que es la última vez que ha hablado en público Cristiano, no dejó nada claro: "Juego al más alto nivel desde hace dieciocho años, eso no me hace ni cosquillas. Lo que venga, va a ser para mejor. Independientemente de si sigo o salgo, eso no es lo más importante en este momento. Estoy centrado en mi selección, porque no se juega una competición de esta magnitud todos los días". Una respuesta que también provocó más rumores.

Ese mal año ha levantado muchas ampollas en el vestuario. David Trezeguet explicó los problemas que hubo durante la temporada. El que fuera delantero galo ha aplaudido a la Juventus por el fichaje que acometió en su día con la estrella portuguesa porque "nadie lo esperaba" y era "el mejor fichaje del club". Sin embargo, también ha revelado que "ha habido algunos problemas con sus compañeros de equipo" y "se ha podido ver". Pese a ello, Cristiano "ha marcado 100 goles" y es una cifra lo suficientemente importante como para que prime por encima del resto de situaciones.

Lo que sí tiene claro es que tiene cuerda para rato. A pesar de tener ya los 36 años cumplidos, Cristiano no ve el fin de su carrera porque se encuentra perfectamente adaptado al nuevo fútbol en función de las características que ha transformado de su fútbol, tal y como explicó en esa rueda de prensa de la Eurocopa: "Los jugadores que duran más en el fútbol son los que mejor se saben adaptar a la situación actual. Yo he evolucionado desde los 18 hasta los 36 años. Me adapté bien con el paso de los años".

