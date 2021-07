Ribéry, sin equipo: "Quería quedarme un año más en la Fiorentina, me gustaría seguir en Italia"

Franck Ribéry es agente libre. El veterano futbolista francés finalizó su vinculación con la Fiorentina y ahora se encuentra 'en paro'. El jugador ha hablado en Toscana TV sobre su adiós a la escuadra viola y ha cargado contra el club en el que ha jugado las dos últimas temporadas.

"En estos dos años de morado he dado lo mejor de mí, pero mi compromiso no ha sido reconocido", ha afirmado el jugador galo. "Quería quedarme un año más en la Fiorentina, así que no sé qué haré en un futuro cercano, pero me gustaría quedarme en Italia de todos modos", ha revelado el extremo de 38 años.

"Nunca quise hablar mal de la sociedad. Digamos que el último período fue un poco difícil. Fue duro porque en las últimas tres o cuatro semanas nadie me ha llamado ni dicho nada y eso significa que me han faltado un poco el respeto", ha continuado exponiendo Ribéry.

Franck Ribéry, durante un partido de la Fiorentina EFE

El francés ha denunciado que el club fiorentino no le ha reconocido todo lo que él ha hecho por este en estos años militando en sus filas: "Me parece que lo que he dado en estos dos años no ha sido reconocido. Sin embargo, la ciudad es hermosa y sus seguidores y sus seguidores también, así como el vestuario".

Un buen deseo

Pese a que su relación con la Fiorentina no ha acabado en los mejores términos, Ribéry solo desea al club que en el futuro vuelva a tener un hueco entre los mejores de la Serie A, ya que en estas dos campañas en las que él ha jugado en el conjunto viola, el equipo ha luchado por no descender.

"Antes de que yo llegara la Fiorentina era un club importante en Italia. No pensé estar luchando por el descenso, pero en el futuro se pueden hacer cosas buenas. Espero que la Fiorentina vuelva a niveles altos, es un club importante para toda Italia y yo vine por esto. La afición se merece más", ha sentenciado Ribéry.

En estas dos últimas temporadas en la Fiorentina, ha jugado 51 partidos en la Serie A o, lo que es lo mismo, un total de 3618 minutos. Cinco goles y diez asistencias son los números con los que redondea su etapa en la 'Fiore', club al que llegó después de hacer historia en el Bayern Múnich, con el que consiguió reinar en Europa ganando la Champions League en el año 2013.

