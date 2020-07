Ribéry enseña cómo quedó su casa después de sufrir un robo en Italia

Frank Ribéry sigue en activo después de cerrar su etapa en el Bayern Múnich. El futbolista francés ahora milita en las filas de la Fiorentina, aunque ha sido noticia por algo que nada tiene que ver con el deporte. El que fuera integrante de la selección de Francia ha publicado un vídeo en sus redes sociales de su casa, después de que sufriese un robo este mismo fin de semana.

Los hechos tuvieron lugar el domingo 5 de julio, día en el que además el jugador tuvo un día gris en su carrera después de que se lesionase en el partido ante el Parma y tuviese que abandonar el terreno de juego en el minuto 66. Ribéry sufrió un golpe en el tobillo y no pudo continuar sobre el campo. Pero lo peor para él y los suyos estaba aún por llegar.

Al llegar a su casa comprobó que le habían robado. Los ladrones sustrajeron bolsos, pulseras y otros tipos de joyas. Fue él mismo el que cogió el teléfono para llamar a la policía y después de eso publicó el vídeo de cómo había quedado su casa tras el paso de los delincuentes. Para él, lo peor es la vulnerabilidad en la que se ha demostrado que viven él y los suyos.

Franck Ribéry ha explicado lo sucedido: "Tras la victoria en Parma, volví a mi casa en Italia, país en el que decidí continuar mi carrera tras muchos y bonitos años en Múnich. Esto fue lo que me encontré. Mi mujer ha perdido algún bolso, alguna joya, pero nada esencial, gracias a Dios. Lo que me deja tocado es la sensación de estar desnudo, con los pantalones bajados. Esto no lo acepto".

"Mi familia está a salvo en Múnich, ¿pero cómo puedo estar tranquilo hoy? ¿Cómo nos vamos a sentir bien aquí? No corro detrás del dinero, gracias a Dios no me falta nada, corro detrás de un balón porque es mi pasión. Sin embargo, pasión o no, mi familia está por delante de todo y tomaremos las medidas necesarias para nuestro bienestar", ha añadido el veterano futbolista.

Preocupación en la Fiorentina

Lo sucedido y las declaraciones de Ribéry han hecho saltar las alarmas en la Fiorentina. El presidente del club viola, Rocco Commisso, ha realizado unas declaraciones para la web del equipo, donde ha revelado que ha hablado con el jugador y que espera que "recupere la tranquilidad necesaria".

"Siento mucho lo que le pasó a Franck Ribéry. Son situaciones que, más allá del contratiempo económico, representan un verdadero traumatismo para los que lo sufren. Sobre todo cuando te encuentras sin la serenidad que cada uno de nosotros debe tener cuando deja en la casa a su familia", ha apuntado Commisso.

"Haremos lo posible para que Franck recupere la tranquilidad necesaria y afrontaremos con él este mal momento. Estoy seguro que los florentinos también estarán al lado de Franck y le harán sentir su gran afecto y amor", ha añadido el presidente de la Fiorentina.

