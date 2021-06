Unai Simón y su error: "Me he martirizado, lo vi unas 7 veces: no me molestaba el sol, se me escurre..."

"Los aplausos fue un subidón. Me animaron mucho porque con el fallo fue un bajón. Al final me dieron mucha energia y estoy muy agradecido".

"El otro día fue un accidente. El fútbol es así y las cosas pasan. Estás uno o dos minutos pensando en eso cuando Croacia no había generado nada. Sabía que tenía que hacer lo mismo y estando serio".

"Se quedó a esperarme. Me tranquilizó mucho lo que me dijo. Me lo quedo para lo personal pero me ayudó mucho".

"Me han arropado mucho. Este grupo es un lujo. Dice mucho del grupo que tenemos. Estos partidos lo ganan los equipos, lo ganan las selecciones.

"Me he martirizado un poco y lo he visto seis o siete veces. No lo encuentro explicación. No me molestaba el sol, se me escurre... Intento dar salida al balón con el control y en lugar de dejarlo muerto... sin más. Es un accidente".

