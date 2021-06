Suiza da la sorpresa de la Eurocopa y elimina a Francia en los penaltis

España ya conoce a su rival en los cuartos de final de la Euro 2020. En el primer partido del torneo que se decide en los penaltis, Suiza se ganó el billete para pasar de ronda ante Francia después de acabar empatando a 3 tanto al final de los 90 minutos como tras la prórroga. [Narración y estadísticas: Francia 3 (4)-(5)3 Suiza]

Francia salió dominando en Bucarest y la primera llegó tras una internada de Mbappé que acabó en córner. A la salida del saque de esquina, Varane se elevó más que el resto para con un testarazo llevar el 'uy' a las gradas. Les Bleus siguieron apretando con Benzema como protagonista, un balón atrás del delantero desde la línea de fondo no encontró compañero y se quedaron los galos sin abrir el marcador.

Perdonaron y lo pagaron. Al cuarto de hora de partido, saltó la sorpresa con el gol de Suiza. El 0-1 llegó después de un gran centro lateral que remató a la perfección Seferovic. El delantero colocó el balón pegado al palo izquierdo de la portería de un Lloris que no llegó para evitar el tanto rival.

Haris Seferovic celebra el gol de la selección de Suiza ante Francia en los octavos de la Eurocopa 2020 Reuters

Francia no se durmió e intentó lograr el gol del empate cuanto antes. Pero los galos se fueron estrellando una y otra vez con el muro de una Suiza que era momentáneamente equipo de cuartos de final de la Eurocopa. Benzema primero y después Mbappé volvieron a tener opciones de gol, pero Sommer rozó lo justo el esférico para evitar el tanto del madridista y Kylian, tras impactar una falta directa en la barrera, cogió el rechace y acabó firmando un latigazo que se marchó desviado.

Antes de ir a vestuarios, Rabiot se animó con un disparo desde larga distancia, pero otra vez el balón se fue desviado de la portería de Suiza. No todo era Francia. Suiza tuvo el segundo en la cabeza de Embolo, pero el luminoso no se volvió a mover ni en esa ni en la de Akanji o en la última de Mbappé tras irse de dos zagueros suizos, pero otra vez el balón se fue fuera, esta vez por encima del larguero.

Mucho Benzema

La segunda parte comenzó con un movimiento de piezas de Deschamps. Lenglet se quedó en el banquillo y en su lugar ingresó en el terreno de juego Coman. Pero pronto la fiesta pareció aguarse para Les Bleus. El VAR avisó de un posible penalti de Pavard sobre Zuber y tras la comprobación del colegiado, se señaló el punto de los once metros. Pero ahí Lloris ganó la partida a Ricardo Rodríguez. El auténtico punto de inflexión de la contienda.

Después de esto, Francia se vino arriba y ahí es letal. Los Pogba, Griezmann, Mbappé y compañía acompañaron a un Benzema que acabó en menos de dos minutos con todas las dudas que se habían generado. Doblete del '9' del Real Madrid tras una anterior gran ocasión de Kylian.

Karim Benzema celebra un gol con la selección de Francia en los octavos de la Eurocopa 2020 Reuters

Mbappé filtró un pase para Benzema, plantándose Karim solo ante el portero y presumiendo de puntería para poner el 1-1 en el marcador. Un minuto después, otra vez el '19' de Francia vio puerta, aunque esta vez luego de que Griezmann se quedase solo ante el guardameta de Suiza. Intentó picar el balón, pero Sommer adivinó la intención, ante lo que pudo hacer nada fue a que Benzema fuese el más listo para hacerse con el rechace y firmar el tanto de la remontada en boca de gol de cabeza.

Se hizo justicia en Bucarest visto lo visto en el campo. Y también se hizo justicia con un Karim Benzema que selló su segundo doblete en dos partidos. Si ante Portugal fue clave con sus dos goles para lograr el billete como primeros de grupo, frente a Suiza lo volvió a ser con estos dos nuevos tantos después de que el partido comenzase muy cuesta arriba para los galos.

Susto final

Suiza no se vino abajo, pero el fútbol a veces es cosa de genios. Y de esos Francia tiene un rato. En esas apareció Pogba para marcar, posiblemente, el golazo en lo que va de Euro 2020. El mediocentro del Manchester United no se lo pensó y desde fuera del área, armó su pierna para poner el balón en la escuadra derecha de la portería de Sommer. Golazo para disfrutar.

Paul Pogba celebra su golazo con la selección de Francia ante Suiza Reuters

Con el 3-1, los franceses parecieron relajarse y eso lo supo aprovechar muy bien Suiza. Seferovic no quiso ser menos que Benzema y también selló su particular doblete en los octavos. Tras un pase lateral y ante la pasividad gala en defensa, el delantero suizo batió a Lloris nuevamente de cabeza.

Tan solo tres minutos después, Suiza lanzó un serio aviso a Francia de que esto no había acabado ni mucho menos. Gavranovic perforó por tercera ocasión la meta de Lloris, pero el linier levantó el banderín por fuera de juego. De inmediato desde el VAR confirmaron que el gol no debía subir al marcador. Pero el propio Gavranovic vio recompensado su esfuerzo con un tanto, esta vez del todo legal, para mandar el choque a la prórroga.

Fuerzas en descenso

Coman pudo haber evitado la prórroga si su disparo con rosquita no hubiese acabado estrellándose con el larguero. Pero el balón no quiso entrar y si golpear en la madera para forzar la segunda prórroga del día tras lo sucedido en el Croacia - España. Ese decisivo y final gol de Gavranovic provocó que Suiza saliese mejor a la primera parte de la prórroga.

Sin embargo, el buen momento de los suizos no se tradujo en gol. Mientras Francia veía cómo perdía a su mejor jugador. Benzema no pudo seguir en el terreno de juego y se marchó 'tocado', tal vez por el agotamiento después de dos partidos tan exigentes para él. Pudo haber sido peor, ya que Coman también dio el susto, pero él sí que pudo seguir sobre el verde en Bucarest.

Lanzamiento a portería de Kylian Mbappé, durante el Francia - Suiza de octavos de la Eurocopa 2020 Reuters

Con el 3-3 en el luminoso empezó la segunda parte de la prórroga. Francia salió más enchufada, pero los suizos estuvieron muy atentos para desbaratar cualquier ocasión próxima a su área. Pero un pase de Pogba consiguió romper la zaga helvética. Balón para un Mbappé al que la suerte se le sigue negando en esta Eurocopa. Mandó Kylian el balón al lateral de la red y, además, se hizo daño.

En el combinado galo las fuerzas comenzaron a flaquear. Los centros se quedaban cortos, los jugadores no podían ocultar sus molestias dentro del terreno de juego. Y en esas Giroud pudo cambiar el destino de los suyos con un testarazo que atrapó Sommer. El partido, tan bonito como igualado 'a los golpes', se decidiría en la lotería de los penaltis.

Cara y cruz

Presión y tensión. A nadie le gusta perder en los penaltis y menos cuando se juega un torneo como la Eurocopa. Todos preparados. Mucho en juego y los focos en la portería y en ese fatídico punto de los once metros. Llegaron al cuarto lanzamiento con empate a aciertos y con Sommer rozando el lanzamiento de Marcus Thuram.

Nervios a flor de piel en el campo y también en las gradas, donde algunos no podían ni siquiera mirar. Lloris estuvo cerca de parar el disparo de Vargas, mientras que Kimpembe no dio ninguna opción con una potente y colocada ejecución. Tocaba el quinto, el 'de la verdad'. El de la presión absoluta. Y Mehmedi engañó a Lloris haciendo el quinto de Suiza. Todos los focos sobre Mbappé y falló. No fue su día y acabó de la peor manera para Kylian y para los suyos.

Francia 3 (4)-(5) 3 Suiza

Francia: Lloris; Varane, Lenglet (Coman, 46' Thuram, 111'), Kimpembe; Pavard, Pogba, Kanté, ,Rabiot; Griezmann (Sissoko, 88'); Mbappé y Benzema (Giroud, 94').

Suiza: Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez (Mehmedi, 87¡); Widmer (Mbabu,73'), Freuler, Xhaka, Zuber (Fassnacht, 79'); Shaqiri (Gavranovic, 73'), Embolo (Vargas, 79') y Seferovic (Schär, 97').

Goles: 1-0, 15' Seferovic; 1-1, 57' Benzema; 1-2, 59' Benzema; 1-3, 75' Pogba; 2-3, 81' Seferovic; 3-3, 90' Gavranovic.

Penaltis: Gavranovic: gol (1-0). Pogba: gol (1-1). Schär: gol (2-1). Giroud: gol (2-2). Akanji: gol (3-2). Thuram: gol (3-3). Vargas: gol (4-3). Kimpembe: gol (4-4). Mehmedi: gol (5-4). Mbappé: fallo (5-4).

Árbitro: Fernando Andrés Rapallini (Argentina). Amonestó a Varane (30'), Coman (88)' y Pavard (91') por Francia. Y a Elvedi (32'), Rodríguez (62') y Xhaka (76') por Suiza.

Incidencias: encuentro de octavos de final de la Eurocopa 2020, disputado en el Estadio Nacional de Bucarest (Rumanía) ante 26.000 espectadores.