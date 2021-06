Piden la detención del médico Leopoldo Luque por la muerte de Diego Armando Maradona

La investigación sobre el fallecimiento de Diego Armando Maradona el pasado 25 de noviembre continúa en Argentina. Y, a la espera de avances oficiales, las partes siguen implicadas en busca de una conclusión. El trato médico recibido por el exjugador es lo que está en duda. Por ello, el abogado del hijo menor del '10', 'Dieguito', ha solicitado la detención de Leopoldo Luque, médico personal de 'El Pelusa'.

Además de Luque, también se ha solicitado al juez que se detenga a Agustina Cosachov, psiquiatra del exjugador, el psicólogo Carlos Díaz y la doctora Nancy Forlini. Todos están acusados, como consta en el escrito del abogado al juez, de un homicidio con dolo eventual. Sin embargo, ya fueron imputados por el mismo homicidio simple con dolo eventual.

El escrito de Mario Braudy, abogado de 'Dieguito' y pareja de Verónica Ojeda, madre del niño y exmujer de Maradona, afirma claramente que la muerte de Maradona fue "a causa de un abandono intencional de parte de los imputados, y de distintas personas de su círculo intimo que no figuran llamativamente imputadas en la presente causa, y que a sabiendas de la patología que padecía Maradona, continuando con el tratamiento que le habían prescripto se podía morir, no sólo se continuó con el mismo y no hicieron nada para cambiar este resultado, sino que por el contrario impidieron que otros profesionales o su familia interviniera para tratar de cuidar a Maradona y de esta forma salvar su vida".

La bandera de Argentina y el rostro de Maradona, durante la manifestación a su favor EFE

Cabe recordar que la familia de Maradona no guardaba una buena relación con aquellos que cuidaban del astro. Sin ir más lejos, todos formaban parte de un grupo de WhatsApp para tener información constante de cómo se encontraba Maradona. En él, como se ha ido filtrando en este tiempo, las hijas del argentino preguntaban habitualmente sobre el proceso que se estaba llevando a cabo.

Baudry también destaca la figura de Matias Morla, abogado de Maradona y protagonista de numerosos conflictos con las hijas de Maradona. "Resulta obvio para todos aquellos que tienen acceso a la presente causa que al Sr. Maradona primero lo desapoderaron de todos sus bienes, sus marcas y hasta de su propio nombre y, luego de ello, lo abandonaron a su suerte, poniendo profesionales que no contaban con la experiencia y el conocimiento suficiente para tratarlo", reza el escrito del abogado.

El escrito del abogado, desvelado por Diario Olé, acaba con una frase tajante sobre cómo el entorno de Maradona se aprovechaba de la fortuna del exjugador. "Maradona les servía más muerto que vivo", subraya Mario Baudry haciendo alusión a la gestión que hacían de la fortuna del '10'.

El conflicto familiar

La muerte de Diego Armando Maradona, además de abrir una investigación sobre si recibió el tratamiento médico que necesitaba, también supuso iniciar un estudio de cuántos bienes tenía y a quién pertenecía. Cinco de sus hijos reconocidos fueron designados por la justicia como herederos universales, pero la lista de posesiones de Maradona va de dinero hasta coches, y de Argentina hasta Venezuela.

"Diego me contó que tenía 100 millones de dólares y nadie sabe dónde están", llegó a confesar uno de sus amigos hace apenas unos meses. El mismo amigo, Mariano Israelit, reconoció que Maradona no vivía en las condiciones adecuadas: "Sus últimas casas, sin desmerecer, no estaban en condiciones. No tenían aire acondicionado ni calefacción central, cuando estamos hablando de un tipo que tenía esa guita que ahora nadie sabe dónde está".

[Más información - Maradona, su lado más desconocido: "Se hizo dios cuando estuvo a punto de morir en Uruguay"]