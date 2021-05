Eric García confirma su fichaje por el Barça y habla de Piqué: "Yo he tenido más suerte..."

El Barcelona empezará la próxima semana a anunciar sus fichajes para la próxima temporada y uno de ellos será Eric García. El joven central regresa a la que fue su casa tras darse a conocer en el Manchester City. En una entrevista en L'Esportiu, el defensa ha confirmado su destino y ha dado sus primeras palabras como jugador azulgrana a falta de la oficialidad del acuerdo.

"Volver al Barcelona es una apuesta valiente", explica Eric García, que salió en 2017 de la cantera culé para unirse a las categorías inferiores del City. "He pensado en mi futuro, en lo que creo que es ahora lo mejor y estoy muy convencido del paso que he dado", añade sobre su decisión de regresar al Barça tras acabar contrato con el City.

¿Cómo es el Eric García que vuelve a Barcelona? "Yo he crecido una barbaridad. En Inglaterra me he hecho hombre, la verdad", explica. Además, no le asusta el reto de luchar por un puesto con un veterano como Gerard Piqué. Eric García, que jugará la Eurocopa con la Selección, bromeó con competir con el exinternacional:

"No le doy ninguna importancia porque somos futbolistas diferentes, ¿no? La verdad, quito hierro al tema. Gerard lo ha conseguido todo, es de los mejores centrales del mundo, está más que reconocido y yo tengo 20 años y estoy empezando mi carrera, prácticamente. Así que la única comparación posible es ésta, que ambos somos de la cantera y vivimos en Manchester, pero él fue al equipo no tan bueno. Yo he tenido más suerte y he podido jugar en el mejor equipo de Manchester. Una lástima para él".

Eric García levanta el título de campeón de la Premier League REUTERS

Agüero

Eric García podría llegar al Barça acompañado de otro compañero del City, el Kun Agüero. Se rinde al delantero argentino: "Es un fenómeno y una máquina de hacer goles. ¿Que tiene una edad? Olvídate. El Kun hará goles hasta los 100 años, es una leyenda, un mito. Y un compañero fabuloso".

Pep Guardiola

Además, elogió a Pep Guardiola antes de la final de Champions de este sábado. Esto dijo sobre si no se le valora justamente: "No, yo creo que hacen ver que no lo ven; no lo quieren ver. Desde que llegó, implantar su filosofía, conseguir este éxito..., pero es que en el día de hoy sigue impartiendo lecciones, en el equipo seguimos aprendiendo cada día. Cada entrenamiento es una clase. Bueno, es que es difícil de explicar".

