De Messi también se sabía hace tiempo que tiene una inmensa colección de camisetas de futbolistas contra los que ha jugado. Su mayor arrepentimiento es no haber empezado antes a guardarlas: "Me arrepiento de no haber pedido camisetas antes a jugadores que he enfrentado cuando era chico. Como la de (el brasileño) Ronaldo, la de Roberto Carlos, jugadores que me enfrenté y hoy digo me hubiese gustado tener esa camiseta".