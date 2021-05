Neymar, desolado por la muerte de un amigo: cayó de un quinto piso mientras escapaba por ser infiel

La tragedia vuelve a sacudir a Neymar Jr. El delantero del PSG dio a conocer esta semana la muerte de su amigo, Kevin Nascimento, de solo 23 años de edad. A través de una publicación en Instagram, el brasileño se despedía con tristeza del cantante.

"No me lo puedo creer, 23 años... Juro que no sé qué decir. Solo agradecerte el cariño que tuviste hacia mí. Teníamos pensado vernos ahora en mis vacaciones e infelizmente no podremos. Tengo la certeza de que aún así te abrazaré y te agradeceré la confianza en mí. Que descanse en paz mi niño", escribió Neymar en una publicación.

Neymar le tenía un cariño especial a Kevin Nascimento, que a su vez era un fan incondicional del futbolista. Su muerte ha dejado dolor en el brasileño, pero también muchas incógnitas en cuanto a las circunstancias en las que se produjo ya que falleció tras caer a una piscina desde un quinto piso.

La muerte de Kevin está siendo investigada. La primera hipótesis señalaba que el cantante podía haberse tirado intencionadamente a la piscina con la mala suerte de impactar contra el suelo, mueriendo en el acto. Sin embargo, la escena no habría sido realmente así, tal y como señalan los relatos de dos testigos.

El relato de dos testigos

La modelo Bianca Domingues y Victor Elias Fontenelle se encontraban con Kevin Nascimento en el momento de su muerte. Ambos han aportado nuevos datos y parece que el accidente ocurrió después de que el cantante intentara escapar de su mujer por la ventana del cuarto y se cayera al vacío.

El amigo de Neymar mantuvo relaciones sexuales con Bianca y Victor en una habitación del mismo hotel en el que se hospedaba su actual pareja, con la que recientemente se había casado. Y para esquivar a su mujer y no ser 'cazado' por su infidelidad, Kevin intentó escapar por el balcón para pasar a la habitación de abajo. Pero el cantante resbaló y se precipitó desde el quinto piso del hotel.

La caída fue de 18 metros. Kevin sobrevivió al impacto, pero falleció solo unos minutos después mientras estaba siendo atendido por los servicios médicos. En lo ocurrido también pudieron haber jugado un papel fundamental las drogas y el alcohol que varios testigos vieron al artista consumir antes del accidente fatal.

