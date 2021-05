Joaquín Sánchez se convierte en escritor: así es su libro

La última ocurrencia de Joaquín Sánchez está relacionada con la escritura. El futbolista bético ha lanzado su primer libro, titulado 'Vivir con arte', y lo ha presentado haciendo gala de su peculiar y característico sentido del humor: "Cosas que hay que hacer, por lo menos, una vez en la vida: plantar un árbol, o un bosque, lo que tú quieras; tener hijos. Yo tengo dos niñas. Quise hacer el equipo de fútbol, pero no hubo manera. 'Vivir con arte', para todos vosotros. Espero que os guste".

Joaquín ha presentado su último proyecto, un libro que ha editado la editorial Random Comic y que saldrá a la venta en su primera edición el próximo 20 de mayo. La reseña de su libro deja a las claras lo que se puede esperar de esta obra. "Joaquín sabe que la manera de vivir de verdad es VIVIR CON ARTE. Todos tenemos algo en común: vivimos lo bueno, lo malo, lo peor y lo mejor. A todos nos toca luchar para conseguir lo mejor, sin dejar de disfrutar lo bueno; esforzándonos para pasar lo malo y superar lo peor. Porque de lo más bajo puedes subir a lo más alto o al revés. Y el secreto de una buena vida siempre está en el mismo lugar: en tu cabeza, ¡y en tus manos!", explica este comentario.

Este libro se presenta como un lema de vida no solo aplicado al mundo del fútbol. "No importa si eres futbolista o trabajas en una oficina, porque todos tenemos nuestra historia. Y ésta es la mía. Verás que no es ningún cuento de hadas, sino un día a día de esfuerzo, porque hace tiempo que tomé una decisión: disfrutar del presente y trabajar para el futuro, valorando las cosas buenas y a las personas que quiero. Porque para vivir la vida no basta con respirar. Hay que vivir con arte", concreta la reseña.

Y es que este libro es para todos los públicos. "Si has visto alguna vez en tu vida un partido de fútbol, aunque sea por casualidad, te habrás fijado en una cosa: todos los jugadores fallan en alguna jugada o en alguna acción. Todos. Desde el número uno del mundo, hasta el chaval que juega en el recreo del cole. Los fallos y los errores son normales, tanto en la alta competición como en el día a día. Intentar ser perfecto es la excusa para no moverte de tu sitio: Si no me sale bien, ¿para qué intentarlo?. Pues para conseguir las cosas que quieres, para eso. Porque si no te atreves a fallar, jamás podrás ganar", se expone en la reseña.

Joaquín ya no podrá decir su "No he escrito un libro en mi vida Hulio", con el que titulaba la publicación con la que anunció la presentación de su obra en las redes sociales. El futbolista que acaba de convertirse en el jugador del Betis con más partidos del club tras sus más de 20 años como profesional sigue dejando su huella particular.

