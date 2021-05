El Celta de Vigo se mete en plena lucha por Europa tras golear al Villarreal

La lluvia torrencial que cayó durante parte del partido disputado en el Estadio de la Cerámica no fue nada comparado con lo que pasó dentro del terreno de juego. Y es que también hubo lluvia de goles en el duelo entre el Villarreal y Celta de Vigo, y tres de ellos llegaron desde el punto de penalti. [Narración y estadísticas: Villarreal 2-4 Celta de Vigo]

Tres penas máximas y también tres expulsiones. Y es que en la recta final de La Liga hay mucho en juego y nadie quiere perder terreno después de lo conseguido hasta ahora. Pero el Villarreal no pudo con un Celta de Vigo que gracias a estos tres puntos se mete de lleno en la lucha por entrar en Europa a falta de tres jornadas para el final.

Los gallegos se quedan con 47 puntos por los 51 del Betis y los 52 del 'submarino amarillo'. Por detrás del Celta, el Athletic con 46 puntos y un Granada que tiene la oportunidad de colocarse con 48 puntos si este lunes se lleva la victoria ante el propio Betis. Toda una 'guerra' en el tramo final del campeonato doméstico.

Polémica y goles

El Celta saltó al verde de La Cerámica con una propuesta de presión alta para que el Villarreal no tuviese facilidades a la hora de crear su juego. A esto se sumó un ritmo alto que creó mucha incomodidad al 'submarino amarillo'. Un Villarreal que llegó al partido después de clasificarse para la final de la Europa League, en la que se enfrentará al Manchester United.

El conjunto de Castellón no tardó en reacciones, pero para entonces Nolito y Santi Mina ya habían llevado el peligro al área contraria. Y fue Santi Mina el que logró abrir la lata en el 19' de partido con un cabezazo a centro de Aarón. Picó el delantero del Celta el balón para que Asenjo no pudiese evitar el primer tanto de los celestes. El Villarreal no tardó en contestar y es que en el 25' Moi Gómez empató, también de cabeza, la contienda.

El partido se fue descontrolando con el paso de los minutos. El Celta volvió a ponerse por delante con un gol de Santi Mina desde el punto de penalti pasada la media hora del encuentro. La pena máxima fue muy protestada, pero Medié Jiménez lo señaló y no cambió su decisión, no así una expulsión a Araujo que acabó amarilla tras revisar la acción en el monitor.

Los jugadores del Celta de Vigo celebran un gol ante el Villarreal LaLiga

Antes del descanso, una nueva polémica llegó a La Cerámica. Nuevo penalti a favor del equipo gallego que acabó con Brais Méndez batiendo al palentino Sergio Asenjo desde los once metros y a los suplentes del Villarreal enfadadísimos en las gradas, siendo expulsados tanto Mario Gaspar como Gero Rulli.



Tras el paso por vestuarios y con el Villarreal regresando al campo con la firme intención de dar la vuelta al marcador, los amarillos se encontraron dominando, pero con un nuevo gol en contra. Esta vez fue Solari el que batió a Asenjo y nuevamente con Aarón poniendo un certero balón.

Todavía quedaba tiempo y eso es lo que debieron pensar los de Emery. Porque ni perdiendo por tres goles bajaron los brazos los amarillos, que lo intentaron hasta el final y así llegó el premio en forma de nuevo gol, que aunque no era suficiente para puntuar, sí que fue merecido. Y, como le pasó al Celta antes, llegó desde el punto de penalti, cobrándose la pena máxima en esta ocasión Gerard Moreno, que suma y sigue.

Villarreal 2-4 Celta de Vigo

Villarreal: Sergio Asenjo, Peña, Funes Mori, Albiol, Estupiñán (Alberto Moreno, 46'), Trigueros, Capoué (Coquelin, 54'), Parejo (Raba, 66'), Moi Gómez (Gerard Moreno, 54'), Fer Niño (Alcácer, 66') y Yeremy.

Celta de Vigo: Iván Villar, Hugo Mallo (Aidoo, 68'), Araújo, Carlos Domínguez, Aarón Martín, Beltrán, Denis Suárez, Brais Méndez, Solari (Kevin Vázquez, 68'), Nolito (Holsgrove, 78') y Santi Mina (Ferreyra, 78').

Goles: 0-1, 19' Santi Mina; 1-1, 25' Moi Gómez; 1-2, 34' Santi Mina (p.); 1-3, 45+' Brais Méndez (p.); 1-4, 57' Solari; 2-4, 87 Gerard Moreno (p.).

Árbitro: Medié Jiménez (Comité catalán). Mostró tarjeta amarilla a los locales Estupiñán, Imanol Idiakez (en el banquillo) y Albiol y al visitante Araujo. Expulsó con tarjeta roja directa a los locales Pau Torres y Rulli, a ambos por protestar desde el banquillo cuando los equipos se dirigían al vestuario tras el primer tiempo, y al visitante Ferreyra (88', por doble tarjeta amarilla).

Incidencias: partido de la jornada 35 de la La Liga disputado en el estadio de La Cerámica sin público.