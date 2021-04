Gragera confiesa que tiene síndrome de Raynaud: así son sus duras secuelas tras pasar la Covid

La Covid-19 la ha hecho mucho daño a la sociedad, pero también al deporte. Al final, los futbolistas, los atletas, los tenistas o los pilotos no dejan de ser parte del mundo y, aunque a veces se olvide, también comparte problemas con el común de los mortales. En este caso, el coronavirus ha sigo protagonista de muchos de ellos.

Uno de los casos más llamativos que se han producido ha sido el caso de José Gragera, jugador de 20 años del Sporting de Gijón que ha llamado la atención en algunos de sus últimos partidos por jugar con guantes a pesar de que ya no estamos en una época de frío considerable. Una imagen poco habitual del mes de abril y que hubiera pasado totalmente desapercibida en el mes de enero.

Sin embargo, el motivo por el cual este canterano de Mareo tiene que llevar guantes durante sus partidos nada tiene que ver con el frío y sí con la Covid-19, protagonista absoluta de la situación sanitaria en el mundo y que ha tocado muy de cerca la vida de José Gragera.

José Gragera tras un partido con el Sporting ante el Oviedo LaLiga

El futbolista del Sporting de Gijón pasó la enfermedad y ahora está padeciendo algunas secuelas una vez superado el virus. Secuelas que de momento no son importantes o que realmente no suponen un gran riesgo para su vida, pero que sí son muy molestas y ante las que tiene que seguir una serie de recomendaciones médicas.

La confesión de José

Gragera, que ha comparecido este jueves en la Escuela de Fútbol de Mareo, ha querido anunciar su nueva situación una vez había terminado ya el turno de preguntas para los medios de comunicación: "Me gustaría comentar una cosa por algún compañero de prensa y comentarios que me han llegado por mensajes".

"Por desgracia, tras pasar la Covid, me quedaron unas secuelas o efectos secundarios: el síndrome de Raynaud". Así lo ha comunicado el canterano del Sporting que esta temporada está siendo muy protagonista en el equipo asturiano. "No me riega bien la sangre hasta las manos y muchas veces me genera un cosquilleo incómodo. Incluso las manos se me ponen moradas o hasta amarillas".

José Gragera intenta taponar un disparo frente al AD Alcorcón LaLiga

Además de confesar la enfermedad que padece para terminar con otro tipo de comentarios y especulaciones que ya se habían producido entre la prensa y las redes sociales, José ha intentado transmitir cómo está llevando este nuevo proceso que le toca vivir y en qué consiste esta extraña enfermedad de comportamiento caprichoso.

"Es un poco extraño y que va por días. Hay veces que necesito poner guantes sí o sí y otros que no me hace falta. El caso de poner guantes es un tema médico recomendado por el doctor". Ha sido precisamente el tema de los guantes lo que ha levantado la voz de alarma en el caso de Gragera ya que llamaba demasiado la atención el hecho de que a las alturas de año que nos encontramos siguiera llevando guantes como si fuera pleno invierno. Por ello, el futboslita del Sporting ha preferido aclarar la situación y compartir con todos lo que está siendo una etapa bastante difícil.

