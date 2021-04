Cristiano: tras cerrarse la puerta del Real Madrid, Mendes abre otra vía de escape de la Juventus

La situación de Cristiano Ronaldo sigue generado debates y rumores. El futuro del delantero portugués sigue alejándose de una Juventus necesitada de rebajar sus gastos salariales, que con el rechazo a la Superliga Europea se ha quedado sin una fuente de ingresos que salvaría su situación financiera. La Gazzetta dello Sport señala que el propio CR7 también quiere irse y Jorge Mendes sondea una vía de escape.

Cristiano ha evidenciado su enfado en la Juventus en los últimos partidos. Sobre el terreno de juego no está en su mejor momento y fuera de él sigue aumentando el ruido en torno a su figura. Mientras la puerta de los bianconeri se va cerrando, otra se ha abierto de par en par y es justo la de un club en la que hizo historia años atrás: el Manchester United.

Según La Gazzetta, el United se ha interesado en la situación de Cristiano y Mendes ya se ha puesto manos a la obra. El agente portugués estaría sondeando la posibilidad de ver a la estrella de la Juventus vistiendo de nuevo la camiseta de los red devils.

Pirlo y Cristiano Ronaldo Reuters

El United quiere seguir potenciando su ataque y habría visto en el regreso de Cristiano Ronaldo una oportunidad de aportar veteranía a la línea ofensiva. De hecho, el club inglés ya tendría luz verde por parte de su entrenador Ole Gunnar Solskjaer para lanzarse a por el fichaje de la que algún día fue la gran estrella del equipo de Old Trafford.

El United todavía tiene un largo trecho que recorrer. La primera traba que se presenta en el camino es que Cristiano Ronaldo debería bajarse el sueldo para volver a Mánchester. Además, faltaría negociar con la Juventus.

El Madrid no es opción

Lo que está claro es que el Real Madrid ha dejado de ser una opción para Cristiano Ronaldo. Florentino Pérez descubrió la realidad de este asunto esta semana: "Cristiano Ronaldo no volverá al Madrid, ya no tiene sentido, le quiero mucho y nos ha dado mucho pero ya no tiene sentido", dijo en El Chiringuito. Dos días después, en El Larguero de la Cadena SER, confirmó que los rumores sobre su posible regreso al club blanco fueron iniciados por el entorno del futbolista: "Así es", recalcó.

[Más información: Cristiano Ronaldo, en el ojo del huracán: "Nunca ha sido un líder donde ha jugado"]