Javier Tebas y la Superliga: "No he ganado yo, ha sido el fútbol español"

Nuevas declaraciones de Javier Tebas tras lo sucedido en las últimas horas con respecto a la Superliga Europea. Solo Real Madrid y FC Barcelona siguen adheridos a esta nueva competición y el presidente de LaLiga ha sacado pecho por "el triunfo del fútbol europeo y del español". Este jueves sigue en pie la reunión con el resto de los clubes españoles que no se adherieron en un principio a esta nueva competición, por lo que el Atlético tampoco estará, y después volverá a comparecer ante los medios.

El ridículo

"La Superliga ha hecho el ridículo, no sé si los clubes también. El concepto ha hecho el ridículo y ha demostrado una ignorancia de sus líderes de lo que es el fútbol no sol en España si no en Europa"

Quién gana

"Si gana la batalla, gana el fútbol europeo y el español en general. No es una batalla personal contra nadie. La Superliga era totalmente peligrosa contra el fútbol europeo y, por ende, contra el español"

Una traición

"No voy a usar el concepto traición porque la Superliga clandestina ya era un hecho. Cuando tú haces una cosa a escondidas, es porque piensas que no es bueno para alguien. Si fuera bueno para todos como dijo el presidente del Real Madrid, pues lo hubiera hecho públicamente. Pero no, no me siento traicionado. El egoísmo de algunos clubes ya lo conocíamos"

Qué hará el Barça

"Estarán preparando un cuadrangular, no sé nada"

Dar explicaciones

"El Real Madrid está en algunos órganos de La Liga, ahí tiene que dar explicaciones al resto de los clubes, no al presidente de La Liga. Se le ha preguntado varias veces si estaba detrás de la Superliga y no han respondido mucho"

Sanciones

"No me planteo sanciones con este tema. Veremos lo que podemos hacer con La Liga en el futuro, pero nada de sanciones"

