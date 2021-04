El Atlético de Madrid hace oficial su renuncia a la Superliga Europea

El Atlético de Madrid no pertenecerá más al grupo de clubes fundadores que han sacado adelante la Superliga Europea. El conjunto rojiblanco, mediante un comunicado, ha anunciado que no se adherirá al proyecto ya que se sumaron "atendiendo a unas circunstancias que a día de hoy ya no se dan". Además, justifican que para la entidad "es esencial la concordia entre todos los colectivos que integran la familia rojiblanca, especialmente nuestros aficionados".

Los colchoneros se habían adherido el pasado lunes, siendo el último de los 12 equipos fundadores en hacer un comunicado público explicando a sus aficionados los motivos por los que se comprometían con este proyecto. Este miércoles dan un paso atrás, después de que, tras la reunión de la noche de este martes, explicaran que por la mañana tomarían una decisión definitiva. Es decir, tras la reunión habían mostrado su conformidad con seguir.

Durante el martes, la Unión Internacional de Peñas del Atlético había hecho un comunicado rechazando esta competición y pidiendo al club que reculara "por respeto a nuestros fines fundacionales", porque la competición tiene que partir de "los principios de solidaridad y mérito deportivo", por "la escasa información dada por los organizadores", entre los que se encuentra el Atlético de Madrid, y porque "nos suscita especial recelo el ver a nuestro Atleti de la mano de aquellos que han auspiciado este proyecto de espaldas a los valores con los que se identifica esta afición".

Comunicado oficialhttps://t.co/mCSfbRXar4 — Atlético de Madrid (@Atleti) April 21, 2021

Comunicado

El Consejo de Administración del Atlético de Madrid, reunido este miércoles por la mañana, ha decidido comunicar formalmente a la Superliga y al resto de clubes fundadores su decisión de no formalizar finalmente su adhesión al proyecto.

El Atlético de Madrid tomó la decisión el pasado lunes de sumarse a este proyecto atendiendo a unas circunstancias que a día de hoy ya no se dan.

Para el club es esencial la concordia entre todos los colectivos que integran la familia rojiblanca, especialmente nuestros aficionados.

La plantilla del primer equipo y su entrenador han mostrado su satisfacción por la decisión del club, al entender que los méritos deportivos deben primar por encima de cualquier otro criterio.

