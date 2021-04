Koeman se hace fuerte antes de la final de Copa: "Laporta me ha demostrado su confianza"

El técnico del FC Barcelona compareció en rueda de prensa antes de la celebración de la final de la Copa del Rey ante el Athletic. Los azulgranas llegan con muchas urgencias tras su derrota en El Clásico frente al Real Madrid. Su posición en liga ha quedado supeditada a lo que hagan los blancos y el Atlético de Madrid, por lo que ganar este título se antoja fundamental.

Sin la Champions y tras haber cedido en la Supercopa contra el equipo de Marcelino, los azulgranas están más obligados que nunca a luchar por título hasta el final. Esta oportunidad que tendrán en el Estadio de La Cartuja de Sevilla será única para intentar comenzar la recta final de la temporada con mayor moral.

Además, a título personal, Koeman sabe que si no gana la Copa del Rey tendrá muy complicado seguir el próximo año en el banquillo del FC Barcelona. Ganarla no le asegura nada, pero una derrota sí que supondría un palo irreversible para sus aspiraciones de cara al próximo curso. Mientras tanto, se hace fuerte.

Confianza de Laporta

"Laporta me ha demostrado su confianza. ¿Cada vez que haya algo a la prensa un presidente debe deostrar su confianza? Yo no lo creo. Estamos para jugar una final y ganarla. Eso es lo más importante las demás cosas no pintan nada hoy en día".

Joan Laporta y Koeman antes de un entrenamiento del Barça fcbarcelona.es

Athletic, rival conocido

"Somos dos equipos que hemos sufrido mucho para llegar a la final de mañana. Es un equipo muy competitivo. Los resultados contra ellos han sido justitos. Tenemos que estar bien con balón y sobre todo sin balón. Cuando juegas tres veces contra el mismo contrario no hay muchos secretos. Tenemos jugadores y sistemas diferentes. El Athletic es fuerte a balón parado. Es buscar nuestras armas y frenar las suyas. Tenemos que estar sin balón mejor que estuvimos la semañana pasada y cuando perdemos estar mejor colocados".

El plan de mañana

"El planteamiento es siembre dominar el partido, dominar en balón y sobre todo cuando perdemos balón estará defensivamente muy bien. Para ganar mañana necesitamos a nuestros jugadores que pueden marcar la diferencia. Hemos mejorado muchas cosas. Nunca pienso en mi futuro si gano o pierdo un partido".

"Los jugadores saben lo que tienen que hacer. En los últimos dos partidos el equipo perdió energía cuando no teníamos el balón. Puede ser por el parón de selecciones pero esto no es una excusa para mañana. Tenemos que estar a nuestro mejor nivel para poder ganar. Tenemos jugadores que han ganado muchas finales. Para tener experiencia hay que jugar finales, ganar finales y perderlas".

Sufrir a balón parado

"No podemos hacer faltas inútiles en momentos del partido y en zonas del campo. Debemos buscar nuestras armas y nuestro juego. Tenemos suficiente experiencia donde sabemos cómo tenemos que afrontar este partido".

Messi y Piqué

"Messi iempre intenta dar lo máximo quiere mejorar cosas todavía. Piqué puede jugar mañana, sí".

Piqué y Messi calientan antes del Alavés - Barcelona de La Liga Reuters

Jugador y entrenador

"No se puede comparar ser jugador y ser entrenador. Como entrenador eres responsable de todo el equipo. Es totalmente diferente. Si se puede comparar el momento. Nos ha costado llegar aquí y ahora toca disfrutar. El club es un club ganador y mañana tenemos la oportunidad de demostrarlo otra vez".

La duda de Muniain

"No hablo individualmente. Es un jugador importante para el Athletic, pero es parte de un equipo físicamente fuerte que tiene muchas armas y debemos estar atentos".

[Más información: Laporta ya tiene su oferta para Messi: "La renovación progresa adecuadamente"]