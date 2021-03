Pjanic estalla por su situación en el Barça y manda un mensaje a Koeman

El fichaje de Miralem Pjanic por el Barça se podría catalogar de un fracaso a estas alturas. El centrocampista bosnio no ha encontrado su sitio en el conjunto azulgrana y reclama ahora más minutos. Eso es lo que ha hecho en una entrevista a Mundo Deportivo publicada este sábado en la que, además, avisa que no entra en sus planes cambiar de aires a final de temporada.

Pjanic también desvela que el Barça quiso ficharle en el inicio de su trayectoria deportiva. Además, habla de su relación con Messi.

Por qué no encaja

"He venido al Barça para ganar la Champions League, ese es mi objetivo. Este año quiero ayudar a ganar el doblete, esa es mi mentalidad. Nunca me rindo. Si no juego, a la mañana siguiente estoy entrenando más fuerte que nunca para que los técnicos noten que yo no me rindo. No he dejado de entrenar un solo día, aunque llegué más tarde por culpa del Covid-19".

Lo que pide a Koeman

"Continuidad, dos o tres partidos para poder mostrar mi fútbol. Eso es lo que necesita cualquier futbolista. Pero yo voy a seguir trabajando cada entrenamiento para ganarme esa oportunidad".

Futuro en el Barça

"No fiché por el Barça para irme al año siguiente, firmé para hacer historia en un club que estaba en mi camino desde hacía muchos años".

Miralem Pjanic EFE

Relación con Messi

"Espectacular. Leo habla mucho conmigo, me explica cosas del entorno que al principio se me escapaban. Ha estado pendiente de mí desde el primer momento, animándome, ayudándome".

Rechazó al Barcelona

"Cuando tenía 16 años, mi padre estuvo reunido con dirigentes del Barça, que querían ficharme para el Barça B. Yo estaba entonces en el Metz y no supimos valorar que el Barça B es tan importante en el este club. Decidí iniciar mi carrera en Francia pero siempre seguía lo que hacía el Barça. Hace dos años, Abidal quiso ficharme, estuvimos hablando pero el club invirtió en Antoine (Griezmann) y no quedaba caja para mí. Tuve que esperar dos años para vivir el sueño de ser jugador del Barça".

Jugar en el Camp Nou

"Echo de menos poder jugar con un Camp Nou lleno. He vivido esa sensación jugando contra el Barça, saltar al campo y mirar hacia arriba, es impresionante, una sensación que no se olvida. Quiero vivir lo antes posible esa fuerza que da un Camp Nou lleno animando al equipo, quiero jugar en un Camp Nou exultante".

