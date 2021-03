El Borussia Dortmund protege a Haaland: "Es bueno contar con él"

Las primeras eliminatorias de los octavos de la Champions League se deciden esta semana. Este martes es el turno del Borussia Dortmund y del Sevilla. En el partido de vuelta, los alemanes llegan con ventaja por la victoria conseguida en el Sánchez Pizjuán.

Erling Haaland tuvo un protagonismo capital entonces y sobre él han hablado en rueda de prensa tanto Edin Terzic, entrenador del Borussia Dortmund, como Marco Reus, compañero en el equipo germano. Ambos han hablado de la importancia del delantero noruego.

Terzic ha señalado que deben proteger a Haaland: "Erling siempre da el cien por cien y ha jugado mucho últimamente. Tenemos que cuidarle para evitar lesiones. De ahí que hayamos preferido prescindir de él unos minutos en algún partido. Estamos en contacto constante con los demás y analizamos todo el asunto. Si tenemos la sensación de que tenemos que tener cuidado, lo tendremos".

Erling Haaland, con el Borussia Dortmund EFE

Mientras que Reus ha hablado de lo importante que es para el Borussia Dortmund contar con un jugador como Haaland: "Es bueno que contemos con alguien tan peligroso como Erling. Creo que somos un equipo muy flexible en ataque y lo estamos demostrando sobre el terreno de juego. Siempre ayuda contar con alguien como Erling que pueda atar a varios jugadores".

Partido ante el Sevilla

"Esperamos un gran Sevilla. Sus resultados no fueron muy buenos últimamente. Pero es lo mismo que nos ocurrió a nosotros antes del partido de ida. Nos dijimos: ésta es una competición diferente y en lo haremos mejor. La misma reacción esperamos del Sevilla", ha señalado el entrenador.

También se ha referido a otro de los puntuales de su equipo: Jadon Sancho. "No estará disponible durante las próximas semanas. Lo de Rafa (Guerreiro) y Gio (Reyna) es más una cuestión de días. Ahora hay que ver si son tres, cuatro, cinco o siete días. Erling está bien. No me importan los problemas, sino las soluciones. Tenemos otros chicos que pueden jugar y lo afrontarán con ilusión. Todos están para ayudar".

EFE

Precisamente, es la baja de Jadon Sancho la que abre las puertas de la titularidad a Marco Reus, que ha analizado el duelo ante el Sevilla: "Están obligados a ganar y lo sabemos. Pero eso no cambia la manera con la que vamos a afrontar el partido. Queremos ganar y hacer nuestro fútbol. Esperamos rendir tal y como lo hicimos en Sevilla. Con agresividad sana".

El jugador ha explicado lo importante que sería para ellos alcanzar los cuartos de final: "Significaría mucho. Clasificarnos supondría un orgullo enorme para cualquiera de nosotros porque llevamos unos cuantos años sin conseguirlo. Eso es incentivo suficiente".