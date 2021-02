El Celta saca un empate en el descuento que deja al Valladolid sin ganar dos meses

Jarro de agua fría para un Real Valladolid que se veía ganador de un partido dos meses después. Los pucelanos ganaban al descuento gracias a un tanto de Orellana en la segunda mitad, pero, en el descuento del partido todo se truncó. Después de que Sergio González hiciera cambios para defender el resultado, sobre todo en el juego aéreo, Murillo remató una falta lateral botada por Iago Aspas para conseguir el empate final. [Celta 1-1 Real Valladolid: Narración y estadísticas]

Fue un partido de pocas ocasiones, muy táctico. Había mucho en juego y eso se notó. En el primer tiempo únicamente el israelí Shon Weismann, tras un error de Tapia al borde del área, amenazó a los porteros con un potente disparo que salvó Rubén Blanco. Los vallisoletanos, temerosos, pero bien colocados, no permitían al conjunto olívico llegar a su área. Quizá merecieron más en esta primera mitad, pero se fueron al túnel de vestuarios con el empate sin goles.

No varió el guión del choque en el segundo acto, aunque ambos tuvieron ocasiones para adelantarse antes de que apareciera el ex celeste Orellana para desnivelar el choque. En el minuto 56 una falta de Iago Aspas se estrelló en el larguero, con Roberto Jiménez haciendo la estatua; en el 65, cuatro antes del gol del chileno, Brais Méndez tocó lo justo para desviar el remate de Óscar Plano. Y poco después llegó el tanto pucelano. Un disparo lejano de Weissman, que Rubén desvía pero Orellana recogía el rechace y no fallaba en la finalización.

Fabian Orellana celebra su gol frente al Celta LaLiga

Sergio González movió ficha para defender con una línea de cinco. Su equipo no sufrió hasta la última jugada, cuando Murillo, con un potente remate de cabeza, explotó una acción de estrategia para dar un punto fundamental a su equipo, que mantiene la ventaja sobre el Valladolid, que alarga su sufrimiento, víctima de otro pequeño detalle que le cuesta el triunfo.

Se lamentará el conjunto castellano leonés de esta pérdida de puntos. Era una oportunidad perfecta para sacar tres puntos que rompieran la mala racha que acumulan en los últimos dos meses. Desde que derrotaron al Getafe en casa por 1-0 en el primer partido del 2020, no saben lo que es vencer en el campeonato nacional.

Celta - Valladolid

Celta: Rubén Blanco; Hugo Mallo, Araujo (Aidoo, min. 66), Murillo, Aarón Martín (Ferreyra, min. 75); Tapia; Solari (Baeza, min. 56), Denis Suárez (Jordan, min. 56), Brais Méndez; Iago Aspas y Santi Mina.

Valladolid: Roberto; Janko (El Yamiq, min. 79), Bruno, Joaquín, Olaza; Óscar Plano, Alcaraz (Fede, min. 85), Roque Mesa, Orellana (Nacho, min. 85); Sergi Guardiola (Kodro, min. 81) y Weissman (Luis Pérez, min. 79).

Goles: 0-1, Orellana, min.69; 1-1, Murillo, min. 94

Árbitro: Medié Jiménez (comité catalán). Amonestó a Tapia (min. 33) y Aidoo (min. 90) por parte del Celta, y a Weissman (min. 3), Sergi Guardiola (min. 40), Olaza (min. 58), Joaquín (min. 88) y El Yamiq (min. 90) por parte del Real Valladolid.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la vigésimo quinta jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio Abanca Balaídos. Sin público.