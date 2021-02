Toquero presenta su candidatura a la presidencia de AFE

Tal y como adelantó EL ESPAÑOL este jueves, Gaizka Toquero, exfutbolista profesional de clubes como el Athletic, se presentará a las elecciones a la presidencia de la AFE. El ya candidato lo ha anunciado a través de las redes sociales.

"Me presento a favor de los futbolistas, para ayudarles. Desde que me retiré he trabajado para ayudar a un grupo de futbolistas, y desde AFE puedo trabajar para ayudar a miles. Y lo hago desde el convencimiento y los valores que siempre me han acompañado tanto en mi carrera profesional como personal", dice en su mensaje.

Como se contó en este diario, Luis Rubiales organizó este jueves una reunión clandestina contando con algunos presidentes territoriales, entrenadores y jugadores, todos ellos de categorías inferiores del fútbol nacional, para impulsar una candidatura que compita con David Aganzo, presidente actual del sindicado, por el cargo. El elegido fue Toquero.

Quiero comunicaros mi decisión de presentarme como candidato a la presidencia de la @afefutbol #AfeUnidos ️ @FutUnidos — Gaizka Toquero (@GaizkaToquero_2) February 26, 2021

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) anunció hace una semana la convocatoria de elecciones a miembros de su junta directiva, que se celebrarán el viernes 9 de abril, y la apertura del plazo para presentar candidaturas que acaba este 26 de febrero.

El sindicato comunicó que de acuerdo a sus Estatutos y el Reglamento Electoral vigente (artículo 25) los cargos a elegir serán la presidencia, al menos una vicepresidencia, un secretario/a y un número de vocales que junto a los anteriores no superen los veinte miembros, entre los que al menos uno provendrá del colectivo de mujeres futbolistas (artículo 24.1).

Las elecciones se celebrarán el 9 de abril en la sede de AFE en Madrid, aunque el Reglamento Electoral de AFE permite el voto por correo de sus afiliados.

Tendrán derecho a voto todos los futbolista, ejercientes o no, afiliados a AFE con anterioridad a la fecha de la convocatoria de elecciones, que sean mayores de edad en el momento de éstas, que estén inscritos en el censo y no se hallen incursos en sanción que les imposibilite para votar, según el título quinto de sus Estatutos relativo al 'Régimen Disciplinario' o en incapacidad legal.

El sindicato confirmó que la Comisión electoral estará formada por Leopoldo Pardo Serrano (presidente), Iván López García de la Riva (vocal), Rodrigo García Lucas (vocal) y María José López González (secretaria) y la junta gestora por Jorge Azkoitia Gabiola (presidente), Fe Robles Fernández y Néstor Susaeta Jaurrieta.

