Simeone: "Pudimos perder... pero el empate ante el Levante es justo"

El Atlético de Madrid empató su partido aplazado de la jornada 2 de La Liga ante el Levante. Tablas en el Ciudad de Valencia en un duelo que se repetirá, aunque en el Wanda Metropolitano, el próximo sábado. Bardhi marcó el primero del choque para empatar luego la contienda Marcos Llorente.

Sobre todo ello ha hablado en rueda de prensa el 'Cholo' Simeone. El técnico argentino ha explicado que se enfrentaron a un "rival duro", reconociendo que "está haciendo bien las cosas". Además, ha reconocido que el empate fue "justo" entre "dos equipos que jugaron un buen partido".

El empate no pone nerviosos a los rojiblancos, al menos a Simeone, quien ha afirmado que no tiene "nada" que exigir a sus jugadores. De hecho, no ha ocultado que incluso pudieron "haber perdido al final", después de que Jan Oblak apareciese para salvar ese punto que bien puede valer una Liga. Pese a ese favoritismo para el título, Simeone ha continuado con su discurso de "partido a partido".

Análisis del partido

"Nos encontramos con un rival duro que está haciendo las cosas bien. Ha mejorado en lo defensivo, bien agrupado y con buena salida de pelota. En la primera ocasión nos terminaron marcando. El equipo trabajó para empatar, córners, ocasiones... Llegó el empate. Luego en la segunda mitad salimos bien, tuvimos ocasiones muy claras y al final pudimos perder con la ocasión del Levante. Empate justo de dos equipos que jugaron buen partido".

Ocho goles en los últimos seis partidos

"Es verdad, tenemos que mejorar e intentaremos seguir mejorando".

¿Qué le faltó al Atlético en el Ciudad de Valencia?

"No tengo nada para exigirle al equipo que pudo hacer más. Fue un partido con alta intensidad, con búsqueda de criterios, rompiendo por derecha, por izquierda, con tiros de media distancia, con jugadas en los corners para hacer daño. Me llevo un partido bien jugado donde no nos tocó ganar, y empatamos, aunque pudimos haber perdido al final".

¿Hay nervios por ser considerados favoritos al título?

"No creo que genere nada diferente a lo que genera siempre, los objetivos por cumplir y la búsqueda de mejorar partido tras partido".

Goles iniciales en contra

"Es difícil explicarlo. Es cierto que nos han lastimado a los comienzos de los partidos, pero el equipo se ha revuelto a darle la vuelta en casi todos los partidos y eso es para valorarlo. Es importante también, aunque tenemos que mejorar lo de los goles".

