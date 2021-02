El Leipzig regala el partido de ida al Liverpool y se encomienda a un milagro de Champions

El Liverpool roza el pase a cuartos de final de la Champions League tras dos regalos del Leipzig. El cuadro alemán falló hasta en dos ocasiones y los de Klopp no perdonaron en el mano a mano contra el portero. Un resultado que deja encaminada la eliminatoria para la vuelta en Anfield. [Narración y estadísticas: Leipzig 0-2 Liverpool]

La noche no comenzó nada mal para el Leipzig. El cuadro germano salió bien plantado al terreno de juego con alguna que otra ocasión aislada. No había un dominio claro y, aunque el Liverpool se fue haciendo con la posesión, no terminaba de encontrar la creación de peligro en ataque. La defensa alemana podía estar tanquila.

Dani Olmo, de hecho, era el primero en avisar en la noche europea. Buen centro por banda de Angeliño y la conexión española llevaba el esférico al palo de Alisson. Se salvaban los de Klopp por unos centímetros y el Leipzig mostraba sus armas. Los británicos intentaron replicar desde el borde del área, pero en diez minutos el peligro creado por el Liverpool era mínimo.

La figura de Firmino, entonces, fue cobrando protagonismo. El brasileño se encargó de presionar a la zaga del Leipzig y de gambetear en el área lo suficiente como para empezar a crear, o al menos a advertir, acciones de peligro claro. El atacante tuvo alguna que otra en el área, pero el gol no llegaba y la comodidad ofensiva tampoco. Ni Robertson, que provó fortuna al ver al guardameta adelantado, logró abrir el marcador en un partido que no arrancaba del todo.

La plantilla del Liverpool celebra un gol en Champions Reuters

Eso sí, la dinámica parecía clara. El Liverpool ganaba terreno y el gol parecía cuestión de tiempo. En el 35' llegó, pero el colegiado lo anuló porque el esférico había salido por línea de fondo. El encuentro se iba a vestuarios con el empate a cero y con un Leipzig que, sin grandes esfuerzos, estaba sacando un resultado optimista.

Dos errores, una sentencia

Toda la seguridad defensiva que tuvo el Leipzig en la primera mitad, se esfumó por completo en los segundos 45 minutos. La salida de vestuarios mantuvo el guion con Dani Olmo liderando el ataque del equipo alemán. Sin embargo, no pasaron ni diez minutos y los de Anfield supieron sacar provecho de cada acción regalada.

Primero sería Salah, que aprovechó un pase atrás de la defensa del Leipzig para plantarse completamente solo ante el guardameta. El talento del egipcio hizo acto de presencia y el Liverpool se adelantaba. Lo peor fue que no pasaron ni cinco minutos y un nuevo fallo en defensa, esta vez de Mukiele, le dio a Mané la sentencia.

El central no llegó a despejar un balón bombeado en el centro del campo y le dio al velocista del Liverpool la oportunidad de llegar sin oposición al área. Mané no perdonaba y los de Klopp daban el golpe en la mesa que se esperaba en la primera parte. Ante la falta de eficacia defensiva, el Leipzig cerró filas y buscó recortar distancias. Casi sobre el pitido final rozaron un 1-2 que cambiaría por completo el sentido de sus octavos, pero la suerte no estuvo de su parte y el remate de Hee-Chan Hwang se fue rozando el palo. 0-2 por dos regalos y a la espera de un milagro para remontar al Liverpool.

Leipzig 0-2 Liverpool

Leipzig: Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Mukiele (Orban, 64'); Adams, Kampl (Hwang, 73'), Angeliño; Sabitzer, Haidara (Poulsen, 64') ; Dani Olmo, Nkunku.

Liverpoool: Alisson Becker; Alexander-Arnold, Henderson, Kabac, Robertson; Thiago (Oxlade,Chamberlein, 72'), Wijnaldum, C.Jones; Salah (Williams, 90'), Firmino (Shaqiri, 72') , Mané.

Goles: 0-1, 53' Salah. 0-2, 58' Mané.

Árbitro: Slavki Vincic (Eslovenia). Mmonestó a Haidara. Mukiele, Nkunku, Dani Olmo, Kabac, Henderson.

Incidencias: partido de ida de octavos de final de la Liga de Campeones disputado en la Puskas Arena de Budapest