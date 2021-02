Koeman vuelve a cargar contra el VAR: "No voy a entrar... pero no es fuera de juego"

El FC Barcelona logró un cómodo triunfo ante el Alavés. Los de Koeman se llevaron los tres puntos y ya piensan del duelo ante el PSG. Aunque en el inicio costó romper la defensa de Abelardo, el conjunto azulgrana barrió en el tramo final del encuentro y se llevó cinco goles con Leo Messi como gran líder.

Koeman, a pie de campo y en la posterior rueda de prensa, analizó el triunfo de su equipo. El técnico holandé destacó el buen momento de un Leo Messi que se fue con dos goles, analizó el papel del joven Ilaix y mostró su oposición a la decisión tomada por el VAR, que anuló un gol del Barça por posible fuera de juego. Koeman, que protestó sobre el césped, señaló tras el encuentro que la decisión arbitral no fue correcta.

El holandés, además, tuvo que responder a varias preguntas acerca de la eliminatoria ante el PSG. El cuadro francés será el rival en los octavos de Champions y en apenas unos días medirá el nivel de este Barcelona.

Ilaix y su debut

"Es importante. Está bien pensando. Siempre supone fallar un pase, pero un pase horizontal no se puede. Es importante mejorar y saberlo. Es un momento de aprender.

PSG

"El equipo está bien en este momento. Tenemos confianza en ganar la eliminatoria, son un equipo fuerte, ellos tienen sus bajas y nosotros también. Tenemos que estar muy bien para poder pasar".

❝Poder jugar aquí es un somni total.❞

‒ @IlaixMK ha debutat amb el primer equip al Camp Nou. #BarçaAlaves pic.twitter.com/Y987W4iDBd — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) February 13, 2021

VAR

"Tenemos las imágenes del partido. Me dijeron -el sfatt- que no es fuera de juego. Me ha sorprendido, no por el árbitro, porque no puede ver este tipo de jugadas, pero sí por el VAR. Pero mejor dejarlo, porque parece que siempre hablo del VAR. Hemos ganado 5-1, contento, hemos dado descanso a jugadores y los chicos han hecho buen partido. Creo que es más importante que hablar del VAR".

La Champions

"Hemos tenido oportunidades de gol. Estamos mejorando aspectos del partido. Tenemos que estar muy bien en todos los sentidos para ganarlos. Veo la eliminatoria bastante igualada, nos enfrentamos a los dos partidos con mucha ambición".

Bajas

"Parece que el equipo está bien. Tenemos un equipo como el PSG que tiene mucha calidad, mucha calidad individualmente. Es un equipo fuerte. Tenemos que estar en todos los sentidos muy bien. Físicamente no es el mejor momento de la temporada porque nos faltan bastantes jugadores. Si tuviera a todos los jugadores disponibles, sí sería el mejor momento de la temporada".

Messi

"Sabemos que es un jugador decisivo. Está muy metido. Está alegre. Está sacando mucha efectividad. Es un jugador que, cuando llegamos con los pases, los demás buscan profundidad y corren. Para él todavía es más fácil por su visión de juego. Para aspirar a algo y para ganar la eliminatoria necesitamos, no solo a Leo, a los demás también, en su mejor momento".

Fallos en defensa

"Siempre hay errores y pérdidas de balón, pero lo importante es dónde lo pierdas. Es importante para no dejar muchas oportunidades al contrario. El rival sabe meter y jugar cuando hacemos fallos. Con el balón tenemos que estar bien, pero también es importante cómo estamos defendiendo cuando no tenemos balón. Dónde podemos presionar... Hay que hacer un partido completo para pasar la eliminatoria. Y quiere decir efectividad arriba y defender".

La racha

"Siempre da cierta confianza. Es importante porque en todos los sentidos tenemos que estar bien. Somos un equipo que en cualquier partido crea oportunidades de marcar. Es una ventaja comparado con otros equipos".

